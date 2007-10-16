Експерти пропонують створити орган по рівності прав жінок і чоловіків

Експерти пропонують створити центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на засіданні круглого столу “Який закон щодо протидії дискримінації за ознакою статі потрібен Україні”, організованому Міжнародним центром перспективних досліджень (МЦПД) і Українським освітнім центром реформ (УОЦР), де була презентована концепція Закону “Про захист від дискримінації за ознакою статі”.

Як зазначив експерт МЦПД Олександр ТАТАРЕВСЬКИЙ, з-поміж ключових функцій, які має здійснювати цей орган: розгляд скарг на дискримінацію та проведення перевірок щодо них, надання правової допомоги жертвам дискримінації, пошук шляхів примирення, впровадження андискримінаційного законодавства.

Ідею створити антидискримінаційний орган присутні експерти сприйняли схвально. Водночас представник ГО “Центр громадської експертизи” Любимир ЧОРНІЙ застеріг, що андискримінаційний орган може створити можливість для корупційних схем.

Експерт Міністерства у справах сім’ї, молоді і спорту та проекту Програми рівних можливостей ПРООН Тамара МЕЛЬНИК зауважила, що розроблений законопроект має доповнити інші закони з гендерної тематики, зокрема Закон “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”. Вона також зазначила доцільність замінити в законопроекті слово “жертва” на слово “потерпілий”.

Директор Програми рівних можливостей ПРООН Лариса КОБЕЛЯНСЬКА наголосила на важливості інформаційного складника процесу розробки законопроекту.

Круглий стіл є частиною серії обговорень, що здійснюються в рамках проекту “Сприяння законодавчому забезпеченню ґендерної рівності в Україні”, мета якого – розроблення законодавчих ініціатив, спрямованих на вирішення нагальних питань ґендерної рівності.