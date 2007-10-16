У Варшаві говоритимуть про режим поїздок українців після вступу Польщі у Шенген
11:59, 16 жовтня 2007Права людини
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Інформація МЗС
Сьогодні у Варшаві відбудеться другий раунд переговорів делегацій МЗС України та Польщі з проблематики режиму поїздок громадян після приєднання Польщі до Шенгенської зони.
Як повідомив на брифінгу речник МЗС Андрій ДЕЩИЦЯ, метою переговорів є запобігання негативним наслідкам розширення Шенгенської зони для громадян України.
Українська сторона також порушуватиме питання прискорення роботи з укладення двосторонньої угоди про місцевий прикордонний рух, проект якої перебуває на розгляді польської сторони.
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