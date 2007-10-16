У Варшаві говоритимуть про режим поїздок українців після вступу Польщі у Шенген

Сьогодні у Варшаві відбудеться другий раунд переговорів делегацій МЗС України та Польщі з проблематики режиму поїздок громадян після приєднання Польщі до Шенгенської зони.

Як повідомив на брифінгу речник МЗС Андрій ДЕЩИЦЯ, метою переговорів є запобігання негативним наслідкам розширення Шенгенської зони для громадян України.

Українська сторона також порушуватиме питання прискорення роботи з укладення двосторонньої угоди про місцевий прикордонний рух, проект якої перебуває на розгляді польської сторони.