У Варшаві говоритимуть про режим поїздок українців після вступу Польщі у Шенген

11:59, 16 жовтня 2007
Права людини
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Інформація МЗС

Сьогодні у Варшаві відбудеться другий раунд переговорів делегацій МЗС України та Польщі з проблематики режиму поїздок громадян після приєднання Польщі до Шенгенської зони.

Як повідомив на брифінгу речник МЗС Андрій ДЕЩИЦЯ, метою переговорів є запобігання негативним наслідкам розширення Шенгенської зони для громадян України.

Українська сторона також порушуватиме питання прискорення роботи з укладення двосторонньої угоди про місцевий прикордонний рух, проект якої перебуває на розгляді польської сторони.

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