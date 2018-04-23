Стратити не можна помилувати

“Міліція Шостки в області найкраща”, - так вважає співробітник Шосткинського міськрайвідділу міліції Олександр Тищенко. У травні цього року його було визнано найкращим дільничним інспектором Сумщини. А вже через кілька місяців прямо посередині Шостки перед приміщенням міської мерії на знак протесту проти свавілля місцевих міліціонерів виросло наметове містечко. Мітингувальники показують листи з підписами ще півтори тисячі земляків, які їх підтримують. Що ж насправді приховується під зразково-показовим блиском міліцейських звітів і успішною статистикою розкриття злочинів? Чого коштує чергова зірочка на міліцейському погоні?

З радянських часів у свідомості пересічних громадян міцно закарбувався стереотип правоохоронної і судової системи як безжальних каральних органів. Незважаючи на промовисті лозунги “Міліція з народом” та запальні спроби попереднього міністра внутрішніх справ реформувати правоохоронну систему і надати їй “людське обличчя”, перетворити “караючу десницю” на руку допомоги громадянам, віз, схоже, і нині там. За активної участі вітчизняної Феміди.

“Цинізму нашої прокуратури і міліції нема меж, - каже журналіст із Шостки Андрій Шульга. - Вони звинувачують людей, які ні в чому не винні. Нема нічого: ні знаряддя вбивства, ні крові, ні відбитків пальців, ні свідків. Є тільки зізнання, вибите під тортурами”. Андрій – один із тих, хто приєдналися до стихійної акції протесту матерів, діти яких засуджені за вбивства. Він розказує, що абсолютно переконаний у невинності в‘язнів, бо особисто був на судах і вивчав усі документи. "Я перший раз в житті бачив таке страхіття, що невинна людина мала відповідати і відбувати ув‘язнення”, - каже Шульга.

Розчарувавшись у місцевому правосудді, Андрій та ще семеро мешканців Шостки на початку вересня подалися шукати правди до столиці і оселилися просто неба на Різницькій. Однак в Генпрокуратурі з широкими обіймами їх явно ніхто не чекав. "Мене більше всього вразило, що люди стоять під Генеральною прокуратурою, і ні Медведько, ніхто інший абсолютно не реагують. Можна ж по-людськи вийти і запитати: Чого ви тут стоїте? А вони просто ігнорують нас”, - каже один із мітингувальників церковний пастор Руслан Остапенко. “З нами інвалід першої групи. Він на колясці. Ми просимо, щоб для нього відкрили туалет. А вони спеціально закривають і роблять вигляд, що нас не помічають, і рано чи пізно ми звідси підемо”, - розповідає Андрій Шульга.

Що ж змусило мешканців Сумщини покинути рідні домівки і на півтора місяці оселитися на холодній бруківці київської осені?

НАША МІЛІЦІЯ НАС БЕРЕЖЕ...

22 вересня 2003 року у Шостці убили 40-річну жінку. Винним визнали 19-річного Олександра Сапона, мати якого – Надія – ось уже чотири роки як оббиває різні інстанції, намагаючись добитися перегляду несправедливого, за її словами, рішення суду. Як стверджує жінка, того вечора, коли сталося вбивство на їхній вулиці, її син відвів додому п‘яного сусіда, який ледве тримався на ногах, і прийшов додому.

- Коли я повернулася, син з батьком сиділи і дивилися телевізор. Якби було щось на одязі, то я – мати – невже б не подивилася? Ми повечеряли і лягли спати. О 7 ранку приїжджають якісь люди до сусіда і вимагають хлопця. А він і каже: “У нас хлопця немає, але є в сусіда”. Вони тоді до нас. Син збирався на роботу. Його хватають за руки і тягнуть в машину. Я слідом – стала кричати, люди позбігалися. Я поїхала в міліцію заявляти, що якісь люди вкрали сина, - розповідає Надія Сапон.

Тоді жінка ще не знала, що “викрадачами” і були міліціонери. Надія Сапон згадує, як забігла на другий поверх міліцейського відділка і там побачила сина, якого вели з туалету і били палкою місцеві правоохоронці.

- Син мій блював. Міліціонери роздивлялися якісь штани. Я кажу, штани чисті, там нічого немає. “Немає? – сказали. – То буде”. Я схватила сина і посадила на диван. Саша, питаю, що сталося? Він каже: “Мамочко, я нічого не знаю, мене б‘ють, я ні в чому не винен”. Мене відірвали від сина і викинули на вулицю. Я впала і знепритомніла.

Побачити Олександра вдруге Сапон змогла тільки через три з половиною місяці в сумському слідчому ізоляторі, коли вона добилася права бути адвокатом сина.

- Син розказав, що ні в чому не винен, йому прив‘язали руки до сейфа і почали бити, одягали протигаз, давали підписувати чисті аркуші паперу, перекривали дихання...

Схожа історія і в іншої жительки Шостки – Єфросинії Воскобойник. Рік тому її син Олександр повернувся додому з армії. 4 вересня минулого року в будинку, де мешкають Воскобойники, невідомий убив колишнього тренера з плавання і зник з місця злочину.

— Ходили чутки, — ділиться Єфросинія Федорівна, — що це чиясь помста. Тому що незадовго до своєї смерті убитий відсудив в однієї з великих фірм значну суму грошей.

26 вересня Олександра Воскобойника затримали за порушення громадського порядку і доставили у міліцейський відділок, а через 5 діб міліціонери заявили, що він підозрюється у вбивстві.

Коли затримали Олександра, у нього на одязі була кров третьої групи. Слідчі заявили, що це була кров вбитого. “Але в мого сина теж кров третьої групи! Він вночі повертався додому, спіткнувся в темному під‘їзді і розбив коліно. Місяць ми вибивали проведення експертизи ДНК, потім ще два місяці її проводили. Експертиза показала, що крові вбитого не одязі мого сина не було”, - каже мати хлопця. За її словами, незважаючи на те, що у міліції не було ні відбитків пальців у квартирі, ні свідків, ні знаряддя вбивства, це не переконало правоохоронців. Як і в першій історії, затриманий, за “наполегливими рекомендаціями” міліціонерів та за порадою адвоката (sic!), підписав “явку з повинною”.

2 липня відбулося перше засідання суду, де Олександр Воскобойник заявив, що не винен у скоєнні злочину, а зізнання у нього вибили.

- Його сильно били. В голову, в груди, в живіт, по ногах... І сказали підписати явку з повинною, і тоді вбивство перекваліфікують у самооборону, а інакше дадуть по повній. І їм ще допомагав приставлений міліціонерами адвокат. Мій син просив адвоката допомогти, а той сказав: ти так кажи, як тобі говорили міліціонери, - розповідає Єфросинія Воскобойник.

Директор місцевої телерадіокомпанії Ірина Коваленко проживає у під‘їзді, де сталося вбивство. Жінка розказує, що після того, як стався злочин, правоохоронці опитали всіх мешканців. Приблизно через тиждень після першого опитування о 7 ранку до Коваленків знову навідалися люди, які представилися як представники прокуратури, і сказали, що їм треба додаткові свідчення. Вони забрали з собою сина Ірини Коваленко Павла.

- Об 11 ранку син прийшов на роботу побитий і сказав, що його били в міліції. Перше, що я зробила, – це повезла сина в лікарню. Лікарі поставили діагноз, що побита вушна перетинка, - розказує Ірина Коваленко

Жінка написала заяву в прокуратуру, проте, за її словами, в порушенні кримінальної справи їй відмовили через “відсутність складу злочину”. “Коли опитували свідків, опитали тільки з боку міліції, а з боку Павла не питали нікого, навіть не підкололи у справу заяву свідка, який бачив мого побитого сина в стінах міліції”, - каже вона.

Справу порушили тільки тоді, коли Коваленко подала апеляцію в обласну прокуратуру.

- Скоро буде суд по одному з міліціонерів, а другого оголошено в розшук. Це були ті самі міліціонери, які били Воскобойника, - заявляє Коваленко. За її словами, найстрашнішою є безкарність правоохоронців: один із фігурантів справи, над яким скоро буде суд, до останнього працював в міліції. Його відсторонили і відкрили карну справу лише після того, як піднявся шум в центральній пресі.

Шосткинські мітингувальники вимагають створити спеціальну комісію для розслідування фактів катувань і тортур, що чиняться у місцевій міліції, і оголосили безстрокове голодування до вирішення питання. Проте, схоже, у справедливість такого розслідування не вірять і вони самі.

- Коли мене викликали в Генпрокуратуру, мене запитали: “А у вас є свідок, що вашого сина били?” Але хто признається з міліції, що били мого сина? Хто ж побачить, як людину б‘ють в камері? – запитує Єфросинія Воскобойник.

ІНША СТОРОНА ПРАВДИ

Подивитися на відділок, у якому нібито б‘ють затриманих, ми вирішили на власні очі. Приміщення Шосткинської міліції в передвиборчу суботу стояло напівпорожнє. Як пояснили міліціонери - усі на виборчих дільницях. Ті працівники, які були у відділку, до журналіста УНІАН поставилися вкрай ввічливо і доволі охоче відповідали на питання.

Тетяна Міняйло, помічниця начальника міліції, докладно розповідає про хід розслідування справ Воскобойника та Сапона, запевняючи, що працівниками міліції була проведена колосальна робота. “Сама лише справа Воскобойника об’ємом у дев’ять томів по 300 сторінок. Помилки у причетності Олександра бути не може. Його бачили”, - запевняє Тетяна. Хто конкретно бачив - вона чомусь не знає: “Вбивство сталося у будній день, ішов дощ, надворі людей майже не було”.

За словами Єфросинії Воскобойник, над її сином знущались у кабінетах розшуку. Міліціонери ведуть на другий поверх показати ці кабінети. Двері виявляються не подвійними і без звукоізоляції. З іншого боку знаходяться бухгалтерія та канцелярія. За словами Тетяни Міняйло, ніхто з працівників у день слідства не чув жодних підозрілих звуків з кабінету розшуку.

- Ми постійно знаходимося під контролем прокуратури. До нас кожного дня приходять перевірки. Ми серйозно працюємо, і я вважаю, що звинувачення матерів абсолютно надумані і зумовлені сліпим бажанням виправдати власних дітей, - каже співробітниця міліції.

Начальник кримінальної міліції Володимир Рапута каже, що Єфросинія Воскобойник та Надія Сапон жодного разу за весь цей час не звернулись безпосередньо до міліції. І це при тому, що міліціонери охороняли палатки демонстрантів під час їх акції протесту у Шостці, виставляли навколо наряди. Він каже, що міліція намагається холоднокровно виконувати свою роботу. Але і у них часом здають нерви.

Рапута переходить на персоналії учасників акції протесту і розповідає цілу низку “деталей”. Так, за словами міліціонера, Олександр Кривуля, що є її організатором, представляється керівником дитячої спортивної школи. «Ця організація насправді не існує, а Олександр просто-напросто розкрадає державні кошти, про що у міліції вже відкрили справу”, - ділиться досягненнями міліціонер.

Журналістку Ірину Коваленко, що зараз активно видає у місцевих газетах статті про несправедливі та протизаконні акції міліції, за словами начальника кримінальної міліції, раніше хотіли звільнити з місцевої ТРК ”Акцент”, після чого вона заявила, що у міліції побили її сина, який проходив свідком у справі Олександра Воскобойника. Статті з приголомшливими історіями з життя шосткинців та їх стосунків з міліцією Ірина пише у газеті «Маклер»під різними псевдонімами. “Рекламна газета, що раніше майже не розкуповувалась, тепер різко підняла свої рейтинги”, - каже Володимир Рапута.

До прокуратури матері Воскобойника та Сапона також не зверталися, повідомляє помічник прокурора. Сам прокурор Олександр Мироненко каже, що через таємницю слідства не має права розголошувати подробиці справи Олександра Воскобойника до слухання у Верховному суді. «Протести – право людей, - каже Мироненко, - але до рішення суду говорити про щось об‘єктивно не можна».

Тетяна Міняйло розповіла, що кримінальна справа Олександра Воскобойника знаходиться у Шосткинському міськрайонному суді. А от щодо Олександра Сапона вона взагалі не вважала за потрібне багато говорити, мовляв, його справа пройшла три суди і Верховний Суд України в тому числі - ніяких протиріч тут бути не може.

НАСКІЛЬКИ СЛІПА УКРАЇНСЬКА ФЕМІДА?

Поки Олександр Воскобойник чекає на остаточний вердикт суду, Олександра Сапона було засуджено до 10 років ув’язнення, 4 з яких він вже відсидів. За словами матері засудженого, її сина “зламали” саме через тортури, а докази почали “підганяти”.

“На суді свідок дав покази на сусіда, якого Олександр того вечора відводив додому і з яким убита випивала. Але у цього чоловіка ніхто нічого не допитував, нічого не перевіряли, бо його брат – майор міліції”, - розповідає Надія Сапон.

Жінка подала на апеляцію, проте, за її словами, ніхто і слухати не захотів, а судді навіть не йшли в нарадчу кімнату. Вирок залишили в силі.

- Нам у суді неофіційно казали: “Ми знаємо, що їх там 20 відсотків сидить невинних, так ми що, повинні їх усіх випустити?”. Я кажу: так, ви повинні їх випустити, вони не винні. – “А нам, кажуть, Верховна Рада дала такі повноваження – що хочемо, те і робимо”.

Жінка зверталася до всіх можливих інстанцій, зокрема, до генерального прокурора та до омбудсмена, але коли замість просувань по справі приходили одні відписки, доведена до відчаю, вона поїхала прямісінько на дачу до гаранта Конституції.

- Я зустріла там Президента і розказала, як знущалися над моїм сином. І він дає вказівку, щоб голова Верховного суду Онопенко розібрав цю справу, і якщо син не винен, вирок треба скасувати. “Не треба, - сказав він, - помилування. Я помилування сам можу дати, але якщо людина невинна, вирок треба скасувати”.

Шосткинці кажуть: шукати правди у Європейському суді з прав людини поки що не будуть – до останнього надіються на справедливість українських судів. Якби вони знали статистику винесення виправдувальних вироків вітчизняними служителями Феміди, оптимізму у них точно б поменшало. Так, у 2005 році вироками українських судів, які набрали законної сили, засуджено 176,9 тисяч осіб, із них за тяжкі злочини – 82,3 тисяч, за крадіжку чужого майна – 60 тисяч осіб. У той же час судами виправдано, у тому числі й у справах приватного обвинувачення, 578 громадян, або 0,3% (!) від числа засуджених. Навіть у роки репресій в СРСР (1937-1940), за даними газети “Известия”, виправдувальні вироки в загальній статистиці розглянутих справ становили 10%.

На цьому фоні Україна безутішно програє не тільки західним країнам, де принципи правосуддя та обстоювання прав людини знаходяться на непорівняно вищому рівні, ніж у нас, але і країнам колишнього Радянського Союзу. Приміром, за 9 місяців 2003 року казахськими судами було виправдано: 18% обвинувачених – в Карагандинській області, 11% - в Східно-Казахській області і 8% з числа засуджених в Південно-Казахській області.

На думку директора програми “Верховенство права” Міжнародного фонду “Відродження” Романа Романова, така статистика повинна стати предметом аналізу, перш за все, з боку самого суспільства. Романов розповідає, що нещодавно повернувся зі США, де протягом трьох тижнів спілкувався з багатьма американськими суддями. “Коли вони чули статистику виправдальних вироків в Україні – відповідь була одна: у вас немає справедливого суду”. За його словами, якщо в будь-якій країні виправдальних вироків менше одного відсотка, це ставить під сумнів реалізацію права на справедливий суд.

- Я колись хотіла написати в газеті: чи не сниться оцей весь кошмар вночі тим людям, які приймають рішення? Знаєте, що мені сказав один суддя? Він сказав: “Не пишіть цього, бо ці люди, сидячи в сауні з прокурорами, будуть над вами дуже сміятися”, - каже президент Херсонського обласного Фонду милосердя та здоров`я, член правління Української Гельсінської Спілки з прав людини Алла Тютюнник

Суддя палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Запорізької області Григорій Алєйніков стверджує, що українські судді виносять рішення згідно з тим законом і тими правовими традиціями, які є в Україні і які склалися історично.

На думку Романа Романова, в усьому винна система оцінки роботи правоохоронців: “Скільки ми маємо нових міністрів, але система оцінки діяльності правоохоронних органів лишається та сама. Їм треба видавати план. Приходить новий начальник і каже, що треба збільшити кількість розкритих злочинів”.

Судова система тут виступає елементом, який замикає цикл. І, як свідчить та ж таки статистика, схема працює майже без збоїв: спочатку намалювали сценарій, потім під нього підбирають кандидатів, яких можна зламати, підбирають “докази” і фінальну крапку ставить суд.

- “Є судді, які виносять справедливі рішення, які протестують проти тиску”, - каже Алла Тютюнник. Вона наводить приклад, коли у 2006 році двоє суддів з Генічеського району подали в суд заяву на голову Апеляційного суду через винесення замовних вироків. “Вони сказали: “Ми вільні люди, ми розглядаємо справи незалежно від чиєїсь користі”. Суддя Апеляційного суду навіть не з‘явився на цей суд...”, - каже Тютюнник. Але чи не є такі приклади радше безпрецедентними винятками, ніж правилом?

На порозі чергового етапу судової реформи законодавцям є багато над чим задуматися. Адже з тими законодавчими інструментами, які зараз мають наші судді, навряд чи варто очікувати змін. “Якщо до воза причепити двигун від “Мерседеса”, він все одно залишиться возом ”, - каже Роман Романов. На його думку, непоганою альтернативою є американська модель, де у правосудді беруть участь представники народу нарівні з професійними суддями. “Якщо обвинувачення здатне переконати в тому, що ця людина є винною дванадцять присяжних, які є лікарями, інженерами, продавцями, і жоден із них не має сумніву у тому, що саме ця людина скоїла цей злочин, тоді ми маємо обвинувачу вальний вирок, якщо ні – вибачте, суспільство не впевнене в тому, що відбувається правосуддя”. Романов вважає, що більш чесно – надати підсудному право вибору: присяжні або професійний суддя – кому він більше довіряє? Однак впровадження таких змін – сфера відповідальності нового парламенту.

На нову владу надіються і шосткинці, які вже більше сорока днів мерзнуть під Генпрокуратурою.

Тетяна Печончик, Анастасія Піка, Київ-Шостка