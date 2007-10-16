Польські водії вантажівок заблокували пункт перетину “Медика”

На польсько-українському кордоні на пункті перетину "Медика-Шегині" водії вантажівок ТІР заблокували дорогу. Сьогодні близько 11.30 за польським часом посередині дороги стали кілька автомобілів.

Згідно з інформацією польського радіо "Жешув", водії протестують проти занадто повільного, на їх думку, прикордонно-митного контролю. Зранку польська прикордонна служба подала офіційну інформацію, що час очікування на пункті перетину кордону становить 20 годин.

З водіями, які протестують, уже почали переговори прикордонні служби Польщі, митники та поліція.

Нагадаємо, що подібне блокування дороги на пункті перетину польсько-українського кордону "Корчова-Краковець" відбулося вночі з 14 на 15 жовтня також з приводу повільного обслуговування транспорту на кордоні. Протестуючі вимагали збільшення кількості персоналу на пункті перетину та кращих санітарних умов. Прикордонна та митна служба Польщі домовилася із водіями і надіслала додаткових працівників до Корчови. Час очікування на пункті перетину "Корчова -Краковець" для в`їзду в Україну становить 16 годин.