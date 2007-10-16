”Ла Страда-Україна” закликає боротися із торгівлею людьми

Міжнародний жіночий правозахисний центр "Ла Страда-Україна" у своєму відкритому листі закликає урядові та неурядові організації об`єднати зусилля у сфері боротьби з торгівлею людьми, викорінення причин її існування та надання допомоги потерпілим від цього злочину.

Про це повідомила віце-президент Міжнародного жіночого правозахисного центру "Ла Страда-Україна" Ольга КАЛАШНИК на прес-конференції в Києві, повідомляє “Укрінформ”.

У відкритому листі цієї організації наголошується, що Україна вжила значних заходів щодо протидії такому ганебному злочину, як торгівля людьми. Зокрема, було ратифіковано Палермську конвенцію, внесено відповідні зміни до кримінального законодавства щодо покарання злочину торгівлі людьми. У 2005 році підписано Конвенцію Ради Європи "Про боротьбу з торгівлею людьми", прийнято Державну програму протидії торгівлі людьми.

За словами О. КАЛАШНИК, нині за межами України у якості трудових мігрантів перебуває близько 5 мільйонів наших громадян. "Всі вони перебувають у групі ризику і можуть бути потенційними жертвами насильства", - вважає О. КАЛАШНИК. Водночас, вона нагадала, що 10 років тому була створена "гаряча лінія" із питань попередження торгівлі жінками у рамках програми "Ла Страда", дзвінки на яку є безкоштовними у межах України. За період функціонування "гарячої лінії" за консультативною допомогою звернулися майже 35 тисяч осіб. Найбільша кількість звернень громадян (66%) стосувалися питань працевлаштування за кордоном та можливості перевірки ліцензій фірм. На думку О. КАЛАШНИК, важливою є категорія дзвінків, які стосуються пошуку зниклих за кордоном та соціальної допомоги потерпілим, таких дзвінків - 8%.

Віце-президент Міжнародного жіночого правозахисного центру "Ла Страда-Україна" нагадала, що 18 жовтня оголошено європейським днем боротьби з торгівлею людьми.