Нацкомісія зі зміцнення демократії має реформувати Конституцію і судочинство

Національна комісія зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права має сконцентруватися насамперед на питаннях реформування Конституції, судочинства та кримінальної юстиції.

На цьому наголосив Президент Віктор ЮЩЕНКО під час сьогоднішнього засідання комісії, повідомляє “Укрінформ”.

Глава держави зазначив, що дострокові вибори до Верховної Ради є етапним кроком для утвердження демократії в Україні. Ситуація в парламенті минулого скликання, нагадав В.Ющенко, зупинила процес становлення демократії в країні, і тепер треба надолужити згаяний час. У цьому контексті він закликав присутніх до максимально деполітизованої, фахової роботи, щоб дати відповідь на сучасні виклики, які стоять перед суспільством.

Глава держави наголосив, що без передусім політичної стабільності неможливо вести мову про реалізацію економічної, соціальної і гуманітарної політики. "Спочатку нам необхідно встановити чіткі правила гри у найвищих ешелонах влади", - сказав Президент. Він підкреслив, що слід унеможливити будь-які спроби узурпації, розбалансування між гілками влади, і нагадав, що ці явища були зумовлені поспішною і непродуманою політреформою.

У зв`язку з цим Президент закликав комісію сформувати чіткий баланс прав та повноважень між владними інституціями, які б гарантували волю і демократію в країні. Він підкреслив, що 2008 рік має бути присвячений розробці нової редакції Конституції з подальшим її винесенням на всеукраїнський референдум.

Другим важливим питанням Президент назвав судову реформу, закликавши до участі в її розробці і впровадженні якнайширше коло провідних фахівців у цій галузі. Необхідно виробити чіткий поетапний план дій, щоб за рік-півтора забезпечити прорив у реформі судочинства, підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Надактуальним він назвав і питання реформи кримінальної юстиції, в рамках якої насамперед треба розробити і прийняти нові Кримінальний і Кримінально-процесуальний кодекси, реформувати органи досудового слідства.

В.ЮЩЕНКО запропонував проводити засідання нацкомісії щоквартально.