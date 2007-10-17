У М’янмі тривають арешти людей

Власті М’янмі (колишньої Бірми) продовжують шукати і заарештовувати людей, які брали участь у вересневих виступах проти військового режиму.

Як передає Бі-Бі-Сі, про це оголосив уряд країни.

Згідно із заявою, обнародуваною в офіційній газеті New Light of Myanmar, за цей час затримано майже три тисячі чоловік, з яких близько 500 досі залишаються в ув`язненні.

З 8 жовтня, коли були обнародувані попередні офіційні дані про кількість заарештованих, це число збільшилося майже на 800 і становить зараз 2927 чоловік.

"Ті, хто очолював, брав участь і підтримував безпорядки, що сталися у вересні, викликаються і допитуються, - йдеться в заяві бірманської хунти. - Деякі досі викликаються на допити, і ті, хто має бути звільнений, буде звільнений".

Від тих, хто звільняється, вимагають підписання "обіцянок". В офіційному повідомленні не уточнюється, що це означає, але, судячи з деяких даних, це зобов`язання не брати участі в акціях протесту в майбутньому.

У вівторок представники Червоного Хреста попросили бірманські власті надати доступ до затриманих, проте їм поки що не вдалося налагодити з хунтою конструктивного діалогу.

Відтоді, як збройні сили Бірми подавили протести, що тривали кілька днів, правителі країни зіткнулися з жорсткою критикою з боку світової спільноти. У вересневих подіях, за офіційними даними, загинули 10 чоловік, проте журналісти і правозахисники стверджують, що насправді число жертв було набагато більшим.

Європейський Союз і Сполучені Штати вже прийняли рішення про посилення санкцій щодо цієї країни; при цьому Вашингтон на початку цього тижня оголосив, що розглядає можливість прийняття й інших заходів. Японія, в свою чергу, скоротила гуманітарну допомогу, що надається Бірмі.

Проте інші найважливіші торгові партнери цієї країни, такі як Китай і Індія, ніяких кроків у цьому напрямку поки що не роблять, а у вівторок і міністр зовнішньої торгівлі Малайзії підкреслив, що його країна не має наміру ні загрожувати Бірмі санкціями, ні добиватися припинення її членства в Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).

Позиція керівництва самої Бірми тим часом залишається незмінною. У заяві, виданій у вівторок, хунта відхиляє можливість зміни політичного курсу і ставить під питання необхідність залучення ООН, підкреслюючи, що події в Бірмі ніяк не загрожують становищу в регіоні.