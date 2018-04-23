Дитячий мор

8 жовтня цього року розпорядженням мера Яворова Віталія Домашовця у місті було введено режим надзвичайного стану. Причина – невстановлена хвороба, від якої щораз вмирають маленькі діти. Міський голова побував на прийомі у міністра охорони здоров`я України Юрія Гайдаєва. Той узяв «яворівську справу» під особистий контроль і наказав у терміновому порядку провести службове розслідування причин надзвичайно високої дитячої смертності.

Комісія під головуванням головного педіатра Львівщини Любомири Кутневич, до якої увійшли провідні педіатри, інфекціоністи, радіологи, реаніматологи і лікарі-аналітики, провела в Яворові і околицях не більше доби. Кореспондент УНІАН декілька годин поспіль намагався «розговорити» львівських докторів і санітарних лікарів. Всі, немов змовившись, ухилялися від коментарів, посилаючись на «лікарську таємницю» або «службову етику». В обласній санепідемстанції, щоправда, спробували «заспокоїти». Мовляв, ніякої епідемії в Яворові немає, не вірте отим львівським «жовтим» журналістам.

Навіть не дочекавшись від колег повного звіту про проведене в Яворові службове розслідування, начальник Головного управління охорони здоров`я Львівської обласної держадміністрації Ігор Герич теж поставив під сумнів версію епідемії. За відомостями, що є у пана Герича, в Яворові за 10 днів жовтня дійсно померли троє діток: 2, 7 і 8 жовтня. Причини смерті різні. У першому випадку двомісячна дівчинка померла унаслідок вродженої вади центральної нервової системи, у другому смерть дитини настала з-за потрапляння в дихальні шляхи стороннього тіла. Лише третя смерть абияк «підходить» під чутки, які щосили обговорюються місцевими обивателями: хлопчик згаснув із-за менінгоенцефаліту і менінгококтемії.

Ще один високопосадовець з обласного центру – глава Львівського управління МНС Петро Василенко назвав введення надзвичайного стану в окремо взятому населеному пункті неправомірним. За словами пана Василенка, подібне рішення має право приймати уповноважений державний орган, тобто МНС; у даному ж випадку об`єктивної причини для введення режиму НС не було.

Кореспондент УНІАН звернувся за роз`ясненнями безпосередньо до Віталія Домашовця.

- У мене постійно вмирають діти від незрозумілого інфекційного захворювання, - каже мер Яворова. – Як, по-вашому, я повинен реагувати? Вдавати, ніби все йде за планом?!

- До мене дійшли чутки, ніби причиною дитячого мору в бесіді з міністром охорони здоров`я ви назвали безпосередню близькість Яворова до однойменного полігону Західного оперативного командування.

- На прийомі у Юрія Гайдаєва про Яворівський полігон я не згадував. Лишень просив міністра про створення комісії для розслідування тривожної ситуації, що склалася.

- Чи відомі вам результати роботи комісії?

- Попередні висновки такі: діти у віці до одного рочку вмирають від захворювання одного з різновидів менінгіту, що передається повітряно-краплинним шляхом. Тільки впрдовж одного року в Яворові та Яворівському районі померли дванадцятеро дітей; а за цей тиждень в Яворові поховали трьох. По одній дитині діагноз встановлений зі 100-відсотковою вірогідністю. Ще одна дитина з точно таким діагнозом знаходиться на лікуванні у Львові. - Звідки ж узялася ця хвороба?

- Медики говорять однозначно: від людини. Тобто, в межах Яворова живе носій менінгокока, - від нього і передається інфекція.

- Ви упевнені, що в даній ситуації обов`язково треба було вводити режим НС?

- До мене прийшов батько Андрійчика (прізвище хлопчика я б не хотів вам називати). Вислухавши його, я зв`язався з головним лікарем Яворівськой лікарні, отримав від неї інформацію. Після цього, скориставшись наданими мені Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваженнями, видав розпорядження про введення режиму надзвичайної ситуації. Воно, до речі, не передбачає ані введення карантину, ані участі міліцейських або військових підрозділів у примусовій ізоляції населенного пункту від решти території Львівщини. - Тоді в чому полягає його сутність?

- Передовсім – в обов’язковості доведення міською радою до відома кожного мешканця Яворова достовірної інформації про здоров’я дітей, - відповідає мер. – У моєму підпорядкуванні п’ять дитячих садів, тому вкрай важливо, аби при першому ж прояві небезпечних захворювань обмежити контакти хворих зі здоровими дітлахами й якнайшвидше скеровувати тих, хто захворів, на консультації та лікування до медичних лікувально-профілактичних закладів. Будь-які інші надзвичайі заходи у постанові №482 від 8 жовтня не згадуються.

Швидше за все, мер Яворова говорив про Андрія Телегея. Хлопчикові 10 жовтня виповнився б рівно рік. Як розповів його батько Юрій Телегей, у дитини цілий тиждень трималася висока температура. Дільничний лікар весь час заспокоював, мовляв, у Андрійчика просто ріжуться зубки. Коли ж хлопчик помер, медики почали «плутатися у свідченнях». Одні говорили, ніби причиною з`явився грип, інші називали менінгіт. Ескулапи пропонували Юрієві гроші, аби він не звертався зі своїми претензіями до Києва. Їм таки вдалося умовити убитого горем батька від залучення для участі в розтині тіла експертів-криміналістів.

- Ми б неодмінно врятували Андрійчика, - каже Ю. Телегей. – Якби знали відразу, що це за інфекція. А вони (лікарі – авт.) в один голос говорили, ніби грип гуляє в повітрі.

…По завершенні роботи комісії керівництво Львівщини знову назвало побоювання яворівського мера необгрунтованими.

- За 10 місяців 2007 року в Яворівському районі народилися 1263 дитини, - сказав УНІАН начальник обласного управління охорони здоров`я Ігор Геріч. - Показник смертності немовлят складає 5 на тисячу дитячого населення району, - тоді як показник дитячої смертності у Львівській області складає 9, 2. Як бачите, в Яворівському районі смертність навіть нижча. Ніякої загрози епідемії, отже, немає й не було. Цей висновок підтвердила районна комісія з надзвичайних ситуацій, яка заслуховувала звіт медичної комісії; розпорядження В. Домашовця про надзвичайну ситуацію визнане нею необгрунтованим. Яворівській район географічно близький до Польщі. Оскільки в будинках жителів Яворівщини вільно приймаються передачі польських телеканалів, люди зіставили теперішні події з тими, що не так давно мали місце у сусідній слов`янській державі.

Поставлене ж УНІАН питання щодо «прив`язки» дитячого мору до Яворівського полігону має під собою певний грунт. У 2003 році мені довелося досліджувати спалах незрозумілого захворювання, що стався невдовзі після завершення маневрів «Прикарпаття-2003» за участю підрозділів італійської армії. На одному з етапів «ігор на свіжому повітрі» гості з Аппеннін майстерно зімітували ядерний вибух. Утворилися декілька хмаринок підозрілого кольору, що рушили...в декількох напрямах одночасно. Так, принаймні, стверджували селяни, які спостерігали за іноземцями здалеку. Потім італійці зосереджено мили свої танки якимись спецрозчинами; військовослужбовці при цьому були одягнені в прозорі комбінезони зі скафандрами. Завершивши «санобробку техніки», гості швидко переїхали до найближчої залізничної станції, «завантажилися» на платформи і рушили до себе на батьківщину.

А незабаром після навчань у селах району стали масово хворіти діти. Як і в нинішньому випадку, медики щосили заперечували «хімічні чинники» виникнення незрозумілих хвороб. Всі списували на вірус грипу й інші збудники інфекцій.

Події відбувалися в першій декаді жовтня-2003 у селах Вербляни, Коти, Дубровиці, Старичі. Зі скаргами на нездужання звернулися 387 осіб, зокрема 337 дітей шкільного і дошкільного віку. П`ятьох найбільш «важких» доправили до Львівської обласної дитячої лікарні, решту розвезли по дитячих санаторіях і профілакторіях. Батьки хворої дітвори влаштовували акти непокори; задля підтримання громадського порядку подеколи доводилося задіювати внутрішні війська. Військовим у ті дні діставалося більше всіх. Їх звинувачували у бажанні якомога більше «урвати» з іноземних армій у вигляді «зеленої» орендної плати. Загальновідомо, що Яворівській полігон ще за радянських часів за можливостями проведення військових маневрів і характеристиками інфраструктури не мав рівних в Європі. Окрім вдалих природних умов – наявності серйозних перешкод, численних перелісків і складності рельєфу – Яворівський учбовий центр має розвинену мережу автомобільних доріг, він розташований поблизу залізничних станцій Стрий та Черляни, до того ж до кордону з Польщею від нього всього лише 15 кілометрів.

У ці дні, як і чотири роки тому, обивателі намагаються пригадати: куди під час останніх військових маневрів спливали «штучні» хмари?..

Тим часом молоді сім`ї, що живуть поблизу найкращого в Європі військового полігону, подумують про переїзд абикуди в безпечніші місця.

У жовтні 2003-го тодішній глава військового відомства генерал армії України Євген Марчук настійно просив співвітчизників не звинувачувати його підлеглих у хворобах жителів сіл Яворівського району. Євген Кирилович визнав, що українські військові несвоєчасно провели санітарно-епідеміологічні заходи.

Нині про «армійський слід» прагнуть взагалі не згадувати. Воно і зрозуміло: регіон, перенаселений за часів СРСР людьми у погонах, за визначенням повинен підтримувати реноме як теперішніх захисників Вітчизни, так і численних відставників, котрі не побажали роз`їхатися після закінчення служби в радянській армії. Розпалювання ж антиармійських настроїв в Україні, що не встигла відійти від гострого політичного протистояння і дострокових виборів до парламенту, загрожує взагалі непередбачуваними наслідками.

…На початку 2007 року в родині одного з наймолодших мерів України Віталія Домашовця трапилося горе: померла, не встигнувши народитися, дочка. Чи міг після цього Віталій Степанович залишатися байдужим до звернень земляків, у яких так само несподівано захворювали і вмирали однорічні діти?..

Що ж до питання про те, чи надовго у звичніших до дитячих смертей львівських медиків вистачить їх теперішнього «професійного спокою», - воно наразі залишається відкритим.

Олег Базак, Львівська область