Мігрантам найкраще живеться у Швеції

Найбільше з усіх європейських країн іммігрантам допомагає Швеція, найменше - Латвія. Такі висновки зробили соціологи за результатами досліджень щодо ставлення жителів і урядів європейських країн до іноземців, які приїжджають туди працювати.

Швеція отримала високі бали завдяки тому, що піклується про права іноземних робітників, - передає «Бі-бі-сі».

Всього в 25 державах єдиної Європи сьогодні проживає близько 21 млн. мігрантів

Із Старого Світу з найбільшою часткою некорінного населення (Великобританія, Іспанія, Німеччина, Італія і Франція) найкраще про іммігрантів піклуються в Італії.

Під час своєї роботи дослідники брали до уваги 140 різних чинників, які так чи інакше позначаються на рівні життя іммігрантів. У цілому дев`ять країн характеризуються як «відносно доброзичливі» по відношенню до мігрантів; п`ять отримали відмітку «задовільно», а 10 виявилися нижчими за цей рівень.

Що стосується країн Східної Європи, що входять до складу Європейського союзу, то вони отримали найнижчі оцінки в області участі мігрантів у політичному житті.