У Донецьку - страйк автоперевізників східних областей

У Донецьку автоперевізники з Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької і Харківської областей провели акцію протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, водії автобусів, що здійснюють нерегулярні перевезення, біля стін комунального підприємства "Донелектроавтотранс" вимагали скасувати наказ Міністерства транспорту і зв`язку і Міністерства внутрішніх справ від 25 липня 2007 року "Про основні вимоги щодо забезпечення безпеки перевезень при здійсненні нерегулярних пасажирських перевезень і порядок узгодження їх виконання".

Як повідомив організатор акції, голова Донецького обласного союзу підприємців малого і середнього бізнесу і ремісників Олександр ХРЯКОВ, в акції з ранку беруть участь поки близько 20 водіїв з Донецької області. Проте він пообіцяв, що "водії з інших областей також вже приїхали до Донецька", і незабаром їх кількість досягне двохсот.

Водії незадоволені тим, що Мінтранс і МВС вимагають, щоб кожне заздалегідь сплачене, одноразове перевезення було узгоджене з Головною автотранспортною інспекцією і ДАІ. Як заявили учасники акції, для здійснення такого перевезення водій вже має всю необхідну документацію, а отримання передбаченого новим наказом узгодження вимагає додаткових витрат часу і сил.

"Одержати узгодження можна протягом одного дня. Дивіться: замовлення надходить о другій годині дня. Виїзд – о сьомій. Територіальне управління працює до п`ятої. Як виїжджати людині?", – прокоментував вимогу міністерського циркуляра О.ХРЯКОВ.

При цьому він акцентував, що невиконання вимог наказу Мінтрансу і МВС передбачає штраф у розмірі 1 тис. 700 грн. і погрожує подальшою втратою ліцензії на здійснення перевезень. Через це, констатували учасники акції, кількість замовлень у підприємств, що займаються одноразовими автоперевезеннями, знизилися на 30%.

"Пояснення таких ситуацій може бути тільки два - або готується корупційне поле для того, щоб за сотню доларів на дорогах вирішувати дешевше всю цю тяганину, або готуються заходи, коли всіх цих водіїв приберуть з доріг і введуть туди чиюсь централізовану фірму", - висловив припущення О. КАБАНОВ.

За його словами, "миритися з таким положенням справ ніхто, природно, не збирається".

"На даний момент в Донецьку зібралися водії з Горлівки, Макіївки, Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запоріжжя, Харкова для того, щоб ми провели робочі збори з підготовки виїзду зі всіх цих областей колонами на Київ, для захисту своїх прав", - зазначив організатор акції.

О.ХРЯКОВ також підкреслив, що учасники акції підготували звернення до прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА, міністра транспорту і зв`язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО, міністра внутрішніх справ, а також в.о. голови Держкомітету України з питань регуляторної політики і підприємництва Костянтина ВАЩЕНКА з вимогою вжити заходів щодо скасування наказу.