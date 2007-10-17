В Києві пройде акція на підтримку хворих на рак молочної залози

З 19 по 21 жовтня в рамках проекту “Глобальна ілюмінація” Український дім у Києві буде підсвічений рожевим світлом на знак підтримки людей, що захворіли на рак молочної залози. Про це повідомила на прес-конференції в агентстві УНІАН лікар-онколог, голова правління благодійного фонду “Здоров’я жінки і планування сім’ї” Галина МАЙСТРУК.

Вона зазначила, що цим кроком активісти боротьби з раком молочної залози хочуть продемонструвати солідарність зі світом щодо значимості ранньої діагностики, а також запобігання цього захворювання та його лікування.

За словами Г.МАЙСТРУК, за прогнозами, в світі з кожним роком на 1% зростатиме кількість онкохворих, і до 2030 року захворюваність на рак домінуватиме над серцево-судинними хворобами.

При цьому вона зазначила, що погане харчування, шкідливі звички, а також стреси є немаловажними факторами ризику захворювання на рак.

Олімпійська чемпіонка, президент благодійного фонду “Спорт і діти” Стелла ЗАХАРОВА, у свою чергу, наголосила, що сьогодні в Україні 60% людей не займаються спортом, не ведуть здоровий спосіб життя. За її словами, в ЗМІ, на рекламних щитах пропагується спиртне, цигарки, натомість дуже важливим є залучення дітей до спорту, до корисного харчування.

Науковий керівник Фонду “Демократичні ініціативи” Ірина БЕКЕШКІНА повідомила, що, за даними статистики, на рак захворює кожна п’ята жінка, і серед них значна частина - на рак молочної залози, та кожен третій-четвертий чоловік. Вона наголосила, що для того, щоб це було не вироком, а просто діагнозом хвороби, яку лікують, з якою живуть, досить важливо виявляти його на ранніх стадіях. При цьому І.БЕКЕШКІНА висловила жаль, що нерідко самі люди є досить байдужими до свого здоров’я. За її словами, лише 13% опитаних жінок проходили регулярне профілактичні огляди і 10% - діагностичні і лабораторні обстеження.

І.БЕКЕШКІНА зазначила, що в нашому суспільстві існує багато стереотипів, зокрема, що лікарі “багато беруть”. За її словами, за даними анонімного опитування, половина лікарів не беруть коштів за свої послуги, а решта беруть в межах від 10 до 500 гривень.

Разом із тим, наголосила І.БЕКЕШКІНА, головна проблема - це дорожнеча ліків для хворих на рак, і “вони непідйомні для середньої української сім’ї”. Крім того, зазначила вона, великою проблемою є для людини період реабілітації, коли вона після лікування “із своїми проблемами залишається наодинці”.

У свою чергу, керівник соціальних проектів компанії “Мері Кей” Людмила ПАВЛІЧЕНКО зазначила, що, згідно зі статистикою, “пік захворювання на рак молочної залози припадає на вік від 45 до 60 років”. За її словами компанія реалізує благодійний проект ”Творення прекрасного майбутнього” щодо інформаційно-просвітницької діяльності з питань профілактики і ранньої діагностики рака молочної залози, а також програми реабілітації. Вона повідомила, що на базі однієї з київських клінік було організовано обстеження для жінок, які могли безоплатно зробити знімок і проконсультуватися у мамолога. При цьому, зауважила Л.ПАВЛІЧЕНКО, за півроку “пройшло обстеження всього лише 700 жінок”.

Л.ПАВЛІЧЕНКО також повідомила, що цю програму буде продовжено в регіонах і, зокрема, в листопаді таке обстеження проводитиметься в одній з клінік Одеси. За її словами, ця область була обрана, бо є одним із тих регіонів, де захворюваність на рак молочної залози є найвищою.

Керівник соціальних проектів компанії “Мері Кей” зазначила, що для більшої поінформованості населення про методи профілактики, ранньої діагностики хвороби разом із журналом “Добрі поради” до 15 листопада проводиться конкурс для представників ЗМІ “Життя продовжується” щодо висвітлення цих проблем.