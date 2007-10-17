У столиці збудують меморіал жертвам голодомору

Архітектурно-містобудівна рада Києва схвалила концепцію архітектурно-планувального рішення меморіального комплексу «Жертвам голодоморів в Україні» по вул. Січневого повстання, 15-а в Печерському районі столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Містобудівної ради. Проект розроблений переможцем конкурсу Анатолієм ГАЙДАМАКОЮ спільно з ТОВ «Проектні системи» на замовлення КП «Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт».

За словами головного архітектора проекту А.ГАЙДАМАКИ, повторно винесена на Містобудівну раду концепція меморіального комплексу передбачає зведення на схилі дзвіниці заввишки близько 26 м, дороги з чорних гранітних плит з двома ангелами з боків, що веде вниз до невеликого круглого озера, де планують розташувати музей жертв голодоморів. Неподалік від майбутнього музею передбачається розмістити композицію із залізничних вагонів, в яких в роки голодоморів перевозили людей.

Архітектор проекту зазначив, що дзвіниця і музей будуть виконані в «простій і лаконічній архітектурі Лівобережжя». Навколо дзвіниці з чотирма мозаїками в її нижній частині, прорізаними хрестами на першому ярусі й внутрішнім розписом на тему біблійних мотивів розташується коло з 24 каменів, на кожному з яких лежатимуть по тисячі колосків, що символізуватимуть кількість загиблих українців. Дзвіниця буде відкритою, щоб кожен бажаючий міг запалити свічку в пам’ять про трагедію. При цьому на цій території планується висадити калиновий гай.

Проектувальники також зазначили, що була розроблена транспортно-пішохідна схема, а також підходи до меморіалу із зупинок громадського транспорту, що враховують можливості літніх людей. Для зручності підходу також з`єднуються сходи, що ведуть до пам`ятника Слави і меморіалу жертвам голодоморів.

За словами представника замовника, орієнтовна вартість проекту становить понад 80 млн. грн.

У ході обговорення проекту архітектор Андрій МИРГОРОДСЬКИЙ відзначив, що територія біля парку Слави і поблизу Києво-Печерської Лаври – не найоптимальніше місце для розташування музею голодоморів. На його думку, до роковин трагедії в 2008 році можна зробити меморіальну алею з дзвіницею, а музей – коли буде готова його концепція, затверджена Міністерством культури.

Архітектор Анатолій ЦВЄТКОВ вважає, що, враховуючи Лаврську дзвіницю і обеліск в парку Слави, необхідно пошукати пропорції й понизити висоту дзвіниці.

Підбиваючи підсумки розгляду проекту, головний архітектор Києва Василь ПРИСЯЖНЮК схвалив концепцію меморіального комплексу для подальшої розробки. Він рекомендував проектувальникам виділити черговість будівництва і введення в експлуатацію складових комплексу, а також уточнити параметри і пропорції дзвіниці, уточнити складові елементи комплексу з розглядом їх на художній раді Мінкультури, а калиновий гай висадити в яру. Головний архітектор вважає, що можна погодитися з місцем розташування музею.