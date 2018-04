Майже 5 тисяч українців приєдналися до всесвітньої акції ООН проти бідності

17 жовтня вперше в Україні пройшла акція «Вислови свій протест проти бідності» (Stand up and Speak out against Poverty), присвячена Міжнародному дню боротьби за ліквідацію бідності.

Як повідомили УНІАН у Представництві Організації Об’єднаних Націй в Україні, в різних містах України 4926 осіб висловили підтримку глобальному руху проти бідності, організованому ООН.

Головними партнерами Представництва ООН у реалізації цієї ініціативи були школи та університети, молодіжні центри та активісти громадського руху, які висловили свій протест сьогодні о 13.00 у Києві, Харкові, Хмельницькому, Запоріжжі, Херсоні та Іванкові, Бородянці, Славутичі.

Координатор системи ООН в Україні Френсіс О’ДОННЕЛЛ зазначив, що «боротьба із бідністю та нерівністю є стратегічною метою для всіх країн світу. Ніхто не повинен стояти осторонь цих проблем, бо тільки завдяки вирішенню цих завдань наш світ стане кращим для усього людства».

Він також повідомив, що акцію Stand up and Speak out against Poverty було започатковано у 2006 році. Минулого року в ній взяло участь більш як 23 млн. людей у 87 країнах світу, і цей показник було занесено до Книги рекордів Гіннеса в категорію «найбільша кількість людей, які одночасно висловилися проти бідності протягом однієї доби».

Ф.О’ДОННЕЛЛ сподівається, що завдяки підтримки участі України у цій акції минулорічний рекорд буде перевершений принаймні вдвічі.

Сьогодні мільйони людей в усьому світі знову висловили свій протест проти бідності та нерівності на підтримку досягнення Цілей розвитку тисячоліття. Різноманітні заходи на підтримку руху проти бідності пройшли у більше ніж 100 країнах світу. Люди вимагали, щоб їх уряди дотримались зобов’язань, визначених у Цілях розвитку тисячоліття, та вжили заходів з метою подолання злиднів до 2015 року.

Головні заходи у столиці України відбулися у Національному університеті «Києво-Могилянська академія».

Тут Ф.О’ДОННЕЛЛ прочитав лекцію і провів дебати зі студентами на тему боротьби з бідністю. Після цього він зачитав Декларацію проти бідності та разом зі студентами та президентом Академії Сергієм КВІТОМ взяв участь в акції "Вислови свій протест проти бідності".

*** Всесвітня акцію Stand up and Speak out against Poverty була започаткована у 2006 році як міжнародна громадянська ініціатива задля боротьби з бідністю та відбувається 17 жовтня, у Міжнародний день з боротьби з бідністю, що був встановлений ООН.

Цього року акція STAND UP! проходить під девізом: «Вислови свій протест проти бідності та за досягнення Цілей розвитку тисячоліття» (Stand up and Speak out against Poverty and for the Millennium Development Goals). Її учасники закликали лідерів всіх держав світу виконати свої зобов’язання та досягти означених Цілей до 2015 року.

У 2000 році під час проведення Світового Саміту Тисячоліття лідери 189 країн-членів ООН, включно з Президентом України, підписали Декларацію Тисячоліття ООН. Від імені своїх народів вони визначили вісім Цілей у галузі розвитку, які згодом стали відомі як Цілі розвитку тисячоліття (ЦРТ).

Глобальні цілі розвитку тисячоліття були прийняті в українському контексті, враховуючи особливості розвитку нашої країни. Цілі Розвитку Тисячоліття для України: подолання бідності (Ціль 1); забезпечення якісної освіти впродовж життя (Ціль 2); забезпечення сталого розвитку довкілля (Ціль 3); поліпшення здоров’я матерів та зменшення дитячої смертності (Ціль 4); обмеження поширення ВІЛ/СНІДу та туберкульозу (Ціль 5); забезпечення гендерної рівності (Ціль 6).