Тернопільську облдержадміністрацію пікетували 100 бідняків

Понад 100 осіб пікетували Тернопільську облдержадміністрації, протестуючи проти бідності.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції у руках тримали плакати з написами: “Пане Президенте! Станьте Президентом заможного народу!”, “Ціни ростуть, цвинтарі розширюються”, “Роботодавці! Не економте на зарплаті людей!”, “Мільйонерів - сотні, бідняків - мільйони!”.

Акцію влаштувала Тернопільська обласна рада профспілок.

«Своїм пікетом ми хочемо привернути увагу до проблеми бідності, тим паче, що в нашій області - найнижчий рівень зарплати по Україні”, - зауважив голова обласної ради профспілок Андрій ПРИСЯЖНИЙ.

Пікетувальники прийняли звернення до Президента України та уряду, у якому до уряду міститься вимога стримати зростання цін на продукти і товари першої необхідності, виконати зобов’язання щодо погашення заборгованості і зарплати, від Президента ж вимагається зупинити порушення конституційного права людини на гідний життєвий рівень.

Ніхто з керівників області до пікетувальників так і не вийшов.