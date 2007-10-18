Україна і Польща погодили порядок отримання безкоштовних віз

Україна і Польща домовились про отримання безкоштовних віз деякими категоріями українців після приєднання Республіки Польща до Шенгенської угоди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це йшлося під час українсько-польських переговорів з консульсько-правових питань, що відбулись 15-16 жовтня у Варшаві. Українську делегацію очолив директор Департаменту консульської служби МЗС Борис БАЗИЛЕВСЬКИЙ, польську – Директор консульського департаменту і полонії МЗС Анджей ЯСІНОВСЬКИЙ.

Основну увагу на переговорах сторони приділили питанням внесення змін до українсько-польської міжурядової Угоди про умови поїздок громадян від 30 липня 2003 року у контексті вступу Республіки Польща до Шенгенської зони, а також укладенню двосторонньої угоди про місцевий прикордонний рух.

В результаті переговорів було домовлено, що візи до Республіки Польща до часу вступу країни до Шенгенської зони видаватимуться громадянам України безкоштовно. Водночас, у тих випадках, коли термін дії візи буде поширюватися вже на час, коли Польща приєднається до Шенгенської угоди, вартість візи становитиме, як і у випадках з іншими державами-членами Шенгенської угоди, 35 євро. Орієнтовний термін приєднання Республіки Польща до Шенгенської угоди - 1 січня 2008 року, проте офіційної дати вступу ще не визначено.

За результатами переговорів делегації також домовилися, що деякі категорії громадян України отримуватиме безкоштовні візи і після приєднання Польщі до Шенгенської угоди. До таких категорій громадян України належать: дружина/чоловік, батьки та діти громадянина України, який має дозвіл на перебування в Польщі; учні, студенти; громадяни, які подорожують з гуманітарною метою; інваліди та супроводжуючі їх особи; журналісти; професійні перевізники; члени екіпажів поїздів; пенсіонери; діти віком до 18 років та залежні особи віком до 21 року; члени офіційних делегацій; представники центральних та місцевих органів влади; учасники програм обміну між спорідненими містами.

Сторони також продовжили переговори щодо укладення двосторонньої угоди про місцевий прикордонний рух. На цих переговорах українська сторона, враховуючи стратегічний характер українсько-польського партнерства, розраховує на укладення угоди, яка б передбачала не гірші умови для місцевого прикордонного руху, ніж ті домовленості, які досягнуто Україною з іншими прикордонними державами-членами ЄС.

Українська делегація очікує на швидке завершення переговорів на рівні експертів сторін з метою укладення угоди про місцевий прикордонний рух ще до приєднання Республіки Польща до Шенгенської угоди.