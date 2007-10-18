Перехід на контрактну армію можливий не раніше 2010 року
Заява Гриценка
Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО наголошує, що перехід на контрактну армію можливий не раніше 2010 року
Так думку він висловив у розмові з кореспондентом УНІАН.
«Вам відома моя позиція з цього питання, а мені відома позиція глави держави - Верховного головнокомандувача Збройних сил України. Згідно із затвердженою Президентом Державною програмою розвитку ЗСУ, українська армія стане на 100% контрактною у 2010 році», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.
«Щодо відміни призову з 1 січня 2008 року, можу лише зазначити, що з таким же успіхом можна парафувати угоду про відміну трьох законів Ньютона», - додав міністр оборони.
Як повідомляв УНІАН, відповідно до парафованої угоди між лідерами демократичних сил (БЮТ і НУ-НС), передбачається відмова від призову на строкову військову службу з 1 січня 2008 року.
Між тим А.ГРИЦЕНКО в ході виборчої кампанії неодноразово заявляв, що відмова від строкового призову з наступного року призведе до розвалу армії та дискредитації самої ідеї контрактної армії.