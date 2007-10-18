Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО наголошує, що перехід на контрактну армію можливий не раніше 2010 року

Так думку він висловив у розмові з кореспондентом УНІАН.

«Вам відома моя позиція з цього питання, а мені відома позиція глави держави - Верховного головнокомандувача Збройних сил України. Згідно із затвердженою Президентом Державною програмою розвитку ЗСУ, українська армія стане на 100% контрактною у 2010 році», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

«Щодо відміни призову з 1 січня 2008 року, можу лише зазначити, що з таким же успіхом можна парафувати угоду про відміну трьох законів Ньютона», - додав міністр оборони.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до парафованої угоди між лідерами демократичних сил (БЮТ і НУ-НС), передбачається відмова від призову на строкову військову службу з 1 січня 2008 року.

Між тим А.ГРИЦЕНКО в ході виборчої кампанії неодноразово заявляв, що відмова від строкового призову з наступного року призведе до розвалу армії та дискредитації самої ідеї контрактної армії.