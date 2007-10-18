Французькі транспортники страйкують
11:24, 18 жовтня 2007Права людини
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Уряд хоче скасувати їх пільги
Французькі транспортники розпочали 24-годинний страйк, протестуючи проти планів уряду скасувати їм пільги.
Серед них - вихід на пенсію на три роки раніше, передає ICTV.
Між тим, за французьким законодавством, залізничники і водії не можуть цілком зупинити роботу і зобов‘язані забезпечити мінімальний обсяг послуг. Тому на лініях курсують 5% потягів. Однак мільйони французів не зможуть вчасно дістатися на роботу.
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