Французькі транспортники страйкують

Французькі транспортники розпочали 24-годинний страйк, протестуючи проти планів уряду скасувати їм пільги.

Серед них - вихід на пенсію на три роки раніше, передає ICTV.

Між тим, за французьким законодавством, залізничники і водії не можуть цілком зупинити роботу і зобов‘язані забезпечити мінімальний обсяг послуг. Тому на лініях курсують 5% потягів. Однак мільйони французів не зможуть вчасно дістатися на роботу.