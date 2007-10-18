8 країн ЄС повинні скасувати норми щодо громадянства нотаріусів

Європейська комісія вимагає від 8-ми країн-членів скасування норми щодо того, що нотаріусами можуть працювати лише громадяни цих країн.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено на засіданні Комісії 17 жовтня.

Комісія, зокрема, надіслала листи вмотивованої думки в рамках процедури порушення законодавства ЄС 8-ом країнам-членам: Чехії, Угорщині, Латвії, Литві, Мальті, Польщі, Словаччині та Словенії.

Єврокомісія вважає, що вимоги про наявність громадянства суперечать положенню статті 43 Угоди ЄС.

Лист вмотивованої думки є другим етапом процедури про порушення законодавства ЄС. Протягом двох місяців країни-члени мають дати обґрунтовану відповідь. У випадку відсутності такої відповіді Комісія може звернутися до Європейського суду.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія вже направила до Європейського суду позови за таке саме порушення проти Бельгії, Німеччини, Греції, Франції, Люксембургу та Австрії.