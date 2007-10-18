16% європейців живуть під загрозою зубожіння

16% населення країн-членів Європейського Союзі живуть під загрозою фінансового зубожіння.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчать дані, оприлюднені Єврокомісією 17 жовтня.

За даними Єврокомісії, кожен п’ятий європеєць живе в квартирах, що не відповідають санітарним стандартам, кожен десятий - в гуртожитках, де проживають безробітні, а кількість дітей, які достроково залишають навчання в школах, становить 15%.

Єврокомісія зазначає, що навіть наявність роботи не гарантує зникнення загрози зубожіння - 8% європейських робітників живуть під такою загрозою.

Єврокомісія звертає увагу, що, незважаючи на досягнення, продемонстровані в рамках реалізації Лісабонської стратегії в питанні зростання зайнятості населення, багато чого ще необхідно зробити для зменшення ризику зубожіння населення. Виходячи з цього, Комісія виступила з пропозицію продовжити до 28 лютого наступного року публічне обговорення можливості поглиблення співпраці в галузі соціальної політики та інтеграції найменш захищених верств населення на ринок праці на тривалий час.

За підсумками обговорення Єврокомісія планує розробити рекомендації щодо посилення соціальної політики і запропонувати їх для ухвалення Раді ЄС та Європарламенту.