На Тернопільщині створять духовно-культурний комплекс УПА

Духовно-культурний комплекс “Антонівці-округа” створять на Тернопільщині. Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав голова Тернопільської обладміністрації Іван СТОЙКО. Комплекс створять на території Іловицької та Стіжоцької сільських рад Шумського району. В цих селах в 40-50-их роках базувалися табори УПА, які стали центрами національно-визвольних змагань.

Комплекс почнуть створювати вже цього року. Орієнтовно проект обійдеться у 3 млн. грн.

Фінансувати його планують за рахунок державних капіталовкладень, обласного і районного бюджетів та кошти меценатів.

В рамках програми передбачено передати з власності Кременецького державного лісового господарства у комунальну власність територію музею під відкритим небом “Табір УПА “Волинь-Південь”, надати табору УПА статусу обласного музею, відтворити будівлі табору, спорудити сцену для проведення масових заходів, встановити монумент воїнам УПА та включити народний самодіяльний музей історії села Стіжок до структури обласного музею під відкритим небом. Також у с.Антонівці заплановано відбудувати пам`ятку дерев`яної барокової архітектури XVIII століття - храм Різдва Богородиці, знищений у 1979 році, відновити водяний млин, рекультивувати русло р. Ілавка та ставка й спорудити котеджі для відпочинку. У селі Стіжок встановлять пам`ятний знак на горі Стіжок (Замочок) з описом подій 1241-1288 років, реконструюють сільський Торговий центр під готель на 7-10 номерів. Реконструкцію торгового центру під готель на 5 номерів передбачено провести і в Антонівцях.

Завдяки створеному комплексу керівництво обладміністрації розраховує залучити більший потік туристів на Тернопілля, а також формувати в українському суспільства реальний погляд на події визвольних змагань.

Зараз у с. Стіжок на громадських засадах діє музей під відкритим небом “Табір УПА “Волинь-Південь“, реконструйований за спогадами очевидців 1992 року.

Довідка УНІАН. Навесні 1943 року біля Антоновець Шумського району (поруч із с. Стіжок) було сформовано табір куреня “Крука”, який за короткий час став повстанською базою. Вона мала свою пекарню, своєрідний м’ясопереробний цех, ремонтні майстерні зброї, амуніції, підстаршинську школу, курси медсестер.

Невдовзі село стало центром Повстанської республіки, за що неодноразово піддавалось нападам німецьких військ. У серпні 1943 року на ліквідацію Антоновецького табору була кинута дивізія СС та авіаційний підрозділ. Табір було знищено.

У період Східного фронту село залишилось одним із центрів національно-визвольного руху. Значна частина жителів була заарештована чи виселена в 1944, 1946, 1950 роках. 1952 року жителів села остаточно виселили до Запорізької області, а село ліквідували. Кілька родин самоселів продовжували проживання в селі без електрики та зв`язку. У 1990 році село відновлене Указом президії Верховної ради УРСР.