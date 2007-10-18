В Києві знайшли таємну в`язницю НКВС

На території Васильківського укріплення в Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» в між бульваром Лесі Українки, вулиці Чигоріна і Щорса на глибині 4-6 метрів виявлені каземати, в`язниця і тунелі, а також кріпосні стіни, повідомляє «Главред».

За версією директора музею «Київська фортеця» В’ячеслава КУЛІНИЧА, там знаходилася таємна в`язниця НКВС.

Також знайдено унікальне фото, на якому зображена Київська фортеця в первозданному вигляді за секунду до потужного вибуху на одному з військових складів у 1918 році. Фотографові, що пролітав на літаку над вибухом, вдалося увічнити початок пожежі.

За інформацією В.КУЛІНИЧА, про існування цієї частини фортеці співробітники музею здогадувалися і раніше, але можливості вивчити фортецю не було, оскільки на території базувалася спортивна рота Міноборони.

«Ми ніяк не могли зрозуміти, чому бійниці башти розташовані так невисоко і гарматами вниз. Це фото дало нам можливість зрозуміти, що частина фортеці була засипана», - розповів директор фортеці.

За його інформацією, приблизна площа цієї частини споруди – 30 га.

«З двох боків цієї ділянки (Щорса, 44) ведеться незаконне будівництво. У сам тунель вдалося потрапити всього один раз, і після цього вхід в тунель заварили забудовники. Зараз на територію виявленої знахідки потрапити ми не можемо. З виявлених знахідок – цистерни, в яких, імовірно в кислоті, знищували останки розстріляних, знайдені також пристосування для перевезення трупів. Крім цієї унікальної знахідки, якщо все відновити повністю, відкопати всю засипану фортецю, то, ймовірно, вся знахідка стане сенсацією світового масштабу – може бути визнана найбільшим пам`ятником фортечної архітектури», - розповів В.КУЛІНИЧ «Главреду».