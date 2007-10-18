Польські митники протестують на кордоні з Україною

Польські митники на українсько-польських пунктах пропуску розпочинають акцію протесту з вимогою підвищення зарплат

Луцьк. 18 жовтня. УНІАН. Представники митних служб Польщі протестують на прикордонних пунктах пропуску українсько-польського державного кордону.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Волинської ОДА, до обласної державної адміністрації надійшов лист від Генерального консула України в Любліні Івана ГРИЦАКА, який повідомляє про початок акції протесту представників митних служб Республіки Польща на прикордонних пунктах пропуску українсько-польського державного кордону.

Як зазначено у повідомленні, з посиланням на газету «Люблінський кур`єр» (Kurier Lubelski) основними вимогами, які висловлює протестуюча сторона – підвищення заробітної плати та рівня безпеки, причому на прикордонних пунктах пропуску, особливо з Україною та Білоруссю, пасажири будуть підлягати посиленому контролю з огляду на підвищений ризик тероризму.

У зв`язку з чим, Генеральним консулом України в Любліні було проведено розмови з керівниками митних управлінь консульського органу, які підтвердили інформацію про початок акції протесту, - повідомляє прес-служба Волинської ОДА.