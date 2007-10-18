В Одесі зібралися прокурори з 25 країн

«Незалежність прокурорів» - така тема 14-ої Міжнародної конференції, яку обговорюють у готельному комплексі «Одеса» 116 прокурорів із 25 країн Центральної та Східної Європи, а також Середньої Азії.

Як заявив генеральний секретар Міжнародної асоціації прокурорів Хенк ШОЛЬТЦ, «ми зацікавлені в тому, щоб протягом двох днів роботи конференції забезпечити можливість обмінятися корисним досвідом колегам-прокурорам». Перш за все досвідом прокурорів країн Центральної Європи щодо взаємодії з органами влади, які керуються принципом незалежності прокуратур від впливу державних установ і посадовців, а також політпартій і громадських організацій.

За словами Генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА, «конференція допоможе встановити професійні зв`язки між прокурорськими організаціями, а одержані нові знання – ефективніше боротися зі злочинністю, а також реформувати органи прокуратури відповідно до демократичних принципів».

Підкресливши важливість політичної незалежності прокурорів у взаємодії з судовою владою, а також громадського контролю за діяльністю прокуратури, О.МЕДВЕДЬКО зазначив, що «Генпрокуратура України приділяє особливу увагу питанням реального забезпечення принципів незалежності прокурора й підпорядкування його тільки Закону».

Вітаючи учасників конференції, керівник Головної служби з питань правоохоронних органів Секретаріату Президента України Віктор БЕЗКОРОВАЙНИЙ нагадав, що «перебування України в складі Ради Європи викликає гостру необхідність адаптації правових інститутів до норм європейської співдружності. Необхідне реформування не тільки прокуратури, але й усіх правоохоронних органів. Для успіху реформи потрібно сформулювати єдині узгоджені принципи, зокрема принцип незалежності прокурора». Досвід учасників і рекомендації конференції буде використано законодавцями України та інших країн.

У дискусії з питань незалежності прокурорів, зокрема в рамках системи прокуратури, у взаєминах прокурора з судами, беруть участь голова постійного комітету з нагляду за діяльністю поліції Бельгії Андре ВАНДОРЕН, представник прокуратури ФРН Вернер РОТ, перший заступник генпрокурора Російської Федерації Олександр БУКСМАН, ректор Академії прокуратури України Григорій СЕРЕДА, заступник генпрокурора Республіки Хорватія Драган НОВОСЕЛ, заступник прокурора Вірменії Мнацакан САРГСЯН, інші прокурори та правознавці.