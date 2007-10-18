Харківська правозахисна група пропонує громадськості проект нової Конституції
Експерти очікують на коментарі
Експертними зусиллями Харківської правозахисної групи розроблено проект нової Конституції України.
Як повідомляє інформаційний портал ХПГ, свого часу даний проект було створено на замовлення Українсько-Американського бюро з захисту прав людини. Проект було надруковано трьома мовами (українська, російська, англійська) в 1994 році.
“З того часу Україна пережила прийняття Основного Закону 1996 року та політичну реформу 2004-2005 років. Відомо також, що в кулуарах української державної влади йде робота над створенням відразу кількох нових конституційних проектів. Саме тому ХПГ вважає можливим і необхідним повернутися до задекларованих нею раніше конституційних ідей. Ми й досі вважаємо, що вони не застаріли”, - заявляють в ХПГ.
Проект Конституції України підготовлений конституційним експертом Харківської правозахисної групи Всеволодом РЕЧИЦЬКИМ.
Експерти ХПГ звертаються до громадськості із проханням надсилати коментарі до проекту Конституції. З її текстом можна ознайомитися на сайті Харківської правозахисної групи khpg.org.