Путін виступає проти введення цензури в Рунеті

Президент РФ Володимир ПУТІН виступає проти введення цензури в російському сегменті інтернету. Про це він повідомив відповідаючи на запитання в ході "прямої лінії".

"У Російській Федерації не здійснюється ніякого контролю за всесвітньою павутиною, за російським сегментом інтернету. Думаю, що це й малоперспективно з огляду технологічного рішення цієї проблеми в цій сфері", - заявив В.ПУТІН.

У той же час, за його словами, правоохоронні органи повинні стежити за дотриманням законодавства. "Зрозуміло, в цьому середовищі, так само як і в інших середовищах, ми повинні думати й думати над тим, щоб закони російські дотримувалися, щоб не розповсюджувалася дитяча порнографія, щоб не скоювалися фінансові злочини. Але це вже робота правоохоронних органів", - сказав Президент РФ.

"Тотальний контроль і робота правоохоронних органів - це все-таки різні речі", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня Радянський районний суд Новосибірська засудив до штрафу в 130 тисяч рублів місцевого жителя Тараса ЗЕЛЕНЯКА, який на форумах в Інтернеті залишав антиросійські висловлювання.

Суд визнав Т.ЗЕЛЕНЯКА винним за статтею 282 Кримінального кодексу РФ (розпалювання міжнаціональної ворожнечі).

У вироку також говориться, що залишені в Інтернеті висловлювання "створюють спотворене уявлення про російський народ, приписуючи йому ворожі дії по відношенню до інших народів".

Сам підсудний вину визнати відмовився, стверджуючи, що він не писав висловлювань, які стали причиною судового розгляду.

За версією слідства, на одному з форумів в Інтернеті житель Новосибірська, який сам має російське громадянство, нібито висловлював ідеї переваги українців над росіянами.

Під час розслідування справи слідчі вилучили у обвинуваченого комп`ютер, через який він виходив у Інтернет.