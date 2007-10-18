Громадський рух «Не будь байдужим!» запрошує відвідати Запоріжжя, де відбувається акція «Зроби подарунок Україні! Переходь на українську!».

ПРЕС-АНОНС

Громадський рух «Не будь байдужим!» запрошує Вас відвідати Запоріжжя, де відбувається акція «Зроби подарунок Україні! Переходь на українську!». Місто стало дев’ятим обласним центром, куди «небайдужі» завітали з цим проектом.

Мета акції – допомогти людям, які хотіли б розмовляти українською, але не наважуються подолати психологічний бар’єр у російськомовному середовищі.

Уже зараз місцеві волонтери руху роздають 10 тисяч психологічних порадників про подолання мовного комплексу. Книжку отримують перехожі на вулицях, запорізькі громадські організації, політичні партії, журналісти.

Традиційно активісти «НББ!» доправляють оригінальну та перекладну україномовну літературу до 79-х шкіл Запоріжжя.

Увечері 21 жовтня в Палаці спорту «Юність» відбудеться музично-інтерактивна акція. Упродовж заходу лідери рок-гуртів ділитимуться власним досвідом мовної та ментальної трансформації. Усі охочі зможуть не лише послухати сучасну українську музику, але й поставити зіркам будь-які запитання.

Прес-конференція

Ви можете долучитися до запорізьких «небайдужих» у неділю, 21 жовтня, починаючи з 15-ої години. Захід відбудеться у приміщенні запорізького прес-клубу («Театр юного глядача», вул. Патріотична, 49).

Під час прес-конференції буде презентовано книжку-психологічний порадник. Музиканти розкажуть про власне бачення мовної ситуації в країні, про те, як самі «заговорили» українською.

Учасники прес-конференції: лідери гуртів «Мандри» (Сергій Фоменко), «Мотор’ролла» (Сергій Присяжний), «Ot Vinta!» (Юрій Журавель) та «Роллік’с» (Дмитро Ігнатов).

Розклад заходів «НББ!» 21 жовтня:

06:30 – 07:00 – збір та реєстрація «небайдужих» журналістів Києва біля ст.м. «Харківська» (номер мікроавтобуса та мобільний водія повідомимо додатково).

07:00!!! – виїзд із Києва.

14:30 – прибуття до Запоріжжя.

14:30 – 14:55 – обід (ресторан «Шайба», вул. Патріотична, 52а).

15:00 – 16:00 – прес-конференція, Запорізький прес-клуб (Театр юного глядача, вул. Патріотична, 49).

16:00 – 16:30 – роздавання психологічних порадників разом із рок-музикантами на центральних вулицях Запоріжжя.

18:00 – 22:00 – музично-інтерактивна акція (Палац спорту «Юність»).

22:00 – 23:00 – фуршет для журналістів.

Щодо інших способів приїзду до Запоріжжя звертайтесь до контактної особи.

Контактна особа для акредитації на акцію «НББ!»:

Олександр Кривець, медіаменеджер руху

тел.: 8 097 962 14 45

сайт: nbb.com.ua

ел. пошта: nbb@ukr.net

Про громадський рух «Не будь байдужим!»

«Не будь байдужим!» було започатковано у вересні 2005 року як акцію, яка згодом переросла у громадський рух.

Музиканти-учасники руху «Не будь байдужим!»: гурти «Мандри», «Мотор’ролла», «Ot Vinta!», «ФлайzZzа», «Гайдамаки», «Тартак», «Скай», «ШиЗО», Ніна Матвієнко, Володимир Кушпет та Сергій Захарець.

Активісти руху мають на меті сприяти відновленню української національної та громадянської свідомості. Під гаслом «Ні – Малоросії! Зробимо країну Україною!» рух протягом двох років провів 20 музично-інтерактивних акцій у містах та містечках Північної та Центральної України.

Поступово до розважального формату додали гуманітарну складову. Шкільні бібліотеки отримують від «небайдужих» сучасні україномовні видання (Любко Дереш, Оксана Забужко, Всеволод Нестайко тощо). Для одинадцятьох виправних колоній передплачено молодіжний журнал «Однокласник».

* * *