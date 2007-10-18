Шість вітчизняних ТРК викидають на вулицю

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення звернулася до Кабінету міністрів України та Національної комісії з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі при Президентові України з проханням захистити шість вітчизняних телерадіокомпаній від можливого виселення з адміністративної будівлі на вулиці Нагірній 24/1.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Як зазначає прес-служба Нацради, оскільки Розпорядженням Кабінету міністрів України № 692-р від 5 вересня 2007 року приміщення лабораторного комплексу №3, яке донедавна перебувало на балансі Державного підприємства „Науково-виробнича корпорація „Київський інститут автоматики” і в якому розміщувалися ЗАТ „Телеодин”, ЗАТ „Новий канал”, ТОВ „ТРК „Медіа Маркет”, ТОВ „ТРК „Русское радио Украина”, УКТіР „Ютар”, ПП „Студія „Пілот”, передано іншій урядовій структурі, перелічені ТРК можуть опинитися на вулиці.

Це, своєю чергою, означає, що майже 15 млн. громадян будуть позбавлені можливості переглядати телевізійні програми та отримувати необхідну їм інформацію по радіо.

Національна рада сподівається, що це питання буде вирішене на користь вітчизняних мовників та українських телеглядачів і радіослухачів.