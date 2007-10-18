Вихователя ліцею ім. Богуна позбавлено звання офіцера

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО своїм наказом № 598 від 18 жовтня 2007 року позбавив майора Владислава ДЕНІСОВА військового звання за застосування нестатутних заходів впливу щодо вихованця Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, 10 жовтня 2007 року командир роти ліцеїстів – старший офіцер-вихователь Київського військового ліцею імені Івана Богуна майор В.ДЕНІСОВ застосував нестатутні засоби впливу до одного з підлеглих ліцеїстів, в результаті чого той отримав травму вуха. 13 жовтня постраждалий ліцеїст був госпіталізований до Головного військового клінічного госпіталю Міністерства оборони України.

Цими протиправними діями майор В.ДЕНІСОВ порушив вимоги статей 11, 16 та 49 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та статті 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, чим дискредитував високе звання офіцера Збройних Сил України.