В Україні свобода слова під загрозою - експерти

Ряд журналістів і журналістських організацій розцінюють як загрозу існуванню свободи слова в Україні кількість замовних, так званих "джинсових", публікацій та сюжетів у засобах масової інформації.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили, зокрема шеф-редактор видання "Телекритика" Наталя ЛІГАЧОВА, керівник проекту "Обережно "джинса"!" Ігор ЧАЙКА, виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія СЮМАР та голова Незалежної медіа-профспілки України Сергій ГУЗЬ.

Так, коментуючи ситуацію, що склалася останнім часом в ЗМІ із замовними, насамперед політичними, матеріалами, І.ЧАЙКА висловив думку, що це може свідчити про те, що "свободи слова немає: ЗМІ лягли не під гнітом "темників", а під гнітом "джинси".

За його словами, сьогодні, на жаль, немає усвідомлення цієї проблеми в журналістському середовищі. "На моє переконання, - сказав І.ЧАЙКА, - це просто злочин, корупція в журналістиці".

Цю його думку також підтримала В.СЮМАР, зазначивши, що "джинса" особливо проявилася під час останніх виборів до Верховної Ради і стала притаманною не лише телеканалам, а й всім ЗМІ, як центральним, так і регіональним. При цьому, звертаючись до "журналістського цеху" вона нагадала події 2004 року, коли представники мас-медіа боролися "за професію". Однак сьогодні, як зазначила вона, "ми можемо дійти до того, що всі новини будуть проплачені", а тому - "яка мова може йти про професійну журналістику?”

У свою чергу С.ГУЗЬ, продовжуючи окреслену колегами тему, висловив думку, що для ліквідації або мінімізації такого явища як замовні матеріали треба вирішити питання щодо легалізації стосунків "журналіст-керівник-зарплата". "Треба розпочати кампанію проти "джинси" і легалізувати трудові стосунки", - сказав він, додавши при цьому, що "поки ми цю проблему не вирішимо, ми нічого не зможемо мати з поняттям "свобода слова".

Водночас Н.ЛІГАЧОВА, аналізуючи нинішній стан вітчизняної журналістики, зазначила, що ця професія сьогодні замість того, щоб бути "сторожовим псом демократії" стає ретранслятором інтересів бізнесу і політиків, що в жодній мірі не відповідає вимогам суспільства і є зрадою йому.