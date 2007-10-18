Підписання Меморандуму про розуміння між Представництвом ООН в Україні та Міжнародним благодійним Фондом „Україна 3000”

22 жовтня 2007 буде підписано Меморандум про розуміння між Представництвом ООН в Україні та Міжнародним благодійним Фондом „Україна 3000” в рамках ініціативи Глобального Договору в Україні. Метою даного Меморандуму є сприяння співпраці між сторонами у сфері виховання і розвитку людини, соціального залучення молоді, рівності між поколіннями, соціальної солідарності та відповідального громадянства.

Сторони почнуть співпрацю у цих важливих сферах через сприяння розвитку нації, виховання та освіти молоді та посиленню діалогу між поколіннями в Україні, таким чином зміцнюючи єдність суспільства. Увага буде фокусуватись на сприянні багатосторонньому партнерству як однієї з рушійних сил для розвитку України. Одним з прикладів такого партнерства стане реалізація проекту “Cкарбниця Живої Спадщини” під патронатом Дружини Президента України. Компанія «Інтел Україна» також стане партнером даного проекту. Проект передбачає заснування електронних общин для зібрання та обговорення реальних історій життя у веб-середовищі таким чином передаючи цінності та знання між поколіннями.

ООН в Україні та Фонд «Україна 3000» також будуть співпрацювати в організації спільних національних та міжнародних форумів, у тому числі Світового Освітнього Самміту в Артеку та Міжнародного Гуманітарного Форуму „Відродження, оновлення і розвиток людини”.

Сертифікат підписанта Глобального Договору ООН буде вручено Міжнародному благодійному Фонду „Україна 3000” під час церемонії підписання Меморандуму.

Хто:

· Пан Френсіс О’Доннелл, Постійний Регіональний Координатор ООН в Україні

· Пані Катерина Ющенко, Голова Наглядового Комітету Міжнародного Благодійного Фонду „Україна 3000”

Де/коли: Понеділок, 22 жовтня, 2007, 11:00 на третьому поверсі Музею «Духовні скарби України» (м. Київ, вул.. Десятинна, 12).

Представники засобів масової інформації запрошуються до участі: акредитація до 17:00, 19 жовтня 2007, пані Олександра Афанасьєва (044) 253 93 63, Aleksandra.Afanasieva@un.org.ua та пані Марина Антонова (050) 143 38 53.

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Презентація Глобального Договору в Україні відбулася у квітні 2006 року за підтримки українських та міжнародних компаній-лідерів та представників Уряду України. Мета ініціативи Глобального договору в Україні – це поширення концепції соціальної відповідальності бізнесу в країні та 10 універсальних принципів, що спрямовані на боротьбу з корупцією, захист навколишнього середовища, дотримання стандартів праці та захист прав людини.

Міжнародний благодійний фонд “Україна 3000” – це незалежна неурядова, неприбуткова, неполітична благодійна організація, яка була заснована у Києві у 2001 році Віктором Ющенком. З 2005 року Головою Наглядової ради фонду є пані Катерина Ющенко. Місія Фонду – робити добро та залучати до цього інших. Мета Фонду - привернути увагу спільноти до найважливіших питань, які неможливо вирішити цілковито за рахунок державних програм, відродити та поширити ідеї благодійності та меценатства у суспільстві.