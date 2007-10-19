У Києві затримано трьох підозрюваних у побитті китайських студенток

Сьогодні в Міністерстві внутрішніх справ України під час зустрічі заступника міністра внутрішніх справ - начальника кримінальної міліції Миколи КУП’ЯНСЬКОГО з Надзвичайним та Повноважним Послом Китайської Народної Республіки в Україні ЧЖОУ Лі обговорювалися питання безпеки перебування громадян Китаю в Україні.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, зокрема, йшлося про хід розслідування кримінальної справи щодо нанесення невідомими особами тілесних ушкоджень трьом китайським дівчатам, студенткам університету технологій та дизайну, що мало місце 14 жовтня у Печерському районі столиці.

На даний момент міліцією вже затримано трьох підозрюваних. Розслідування даного злочину перебуває на контролі керівництва МВС.

Як наголошувалося під час зустрічі, питання безпеки іноземців в Україні перебуває на постійному особливому контролі МВС.