Реформа армії має відбуватися за чинними програмними документами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що реформування української армії має відбуватися за чинними програмними документам.

Про це він заявив в Лісабоні, відповідаючи на запитання УНІАН.

Зокрема, за його словами, йдеться про Національну оборонну доктрину, та про Національну програму розвитку Збройних сил України, яка була прийнята два роки тому.

«Тоді в непростій ситуації ми домовилися про те, що на п’ять років – з 2015 на 2010 – ми переносимо контрактну форму формування українського війська», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він висловив жаль, що питання реформування ЗСУ було втягнуто в політичну площину, і перебуває в темі політичних дискусій.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що істинні державники до визначення теми війська і національної безпеки мають шукати консенсус і національне порозуміння.

«Це не справа, з якою можна жартувати», - додав він.

Крім того, глава держави наголосив, що дискусія стосовно запровадження контрактної форми в армії є не тільки дискусією стосовно коштів.

Він підкреслив, що контрактний воїн повинен не на плацу місяцями розучувати бойову ходу, натомість він потребує нових технологій озброєння, нової освіти, відповідних тактичних завдань, а для величезної більшості – й спеціальної школи перепідготовки.

«Ми говоримо про сучасне українське військо, і це не питання дев’яти місяців. Вибачте, на мій погляд, це не тільки не коректна постановка питання, це – образлива постановка, це ігнорування інтересів, перш за все, військовослужбовця і безпеками нації», - сказав В.ЮЩЕНКО.

В цьому контексті він зазначив, що його політичні друзі і колеги можуть «на своєму рівні» формувати відповідні візії.

«Але я радив би сьогодні триматися Національної програми розвитку Збройних сил і забезпечувати реалізацію Національної оборонної стратегії», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що це ті речі, які сьогодні найменше потребують дискусії, але найбільше – єдності, політичного підходу і фінансового забезпечення.

«Є державна позиція, яка повинна бути святістю незалежно від кольору прапору», - підкреслив Президент.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до парафованої угоди між лідерами демократичних сил (БЮТ і НУ-НС), передбачається відмова від призову на строкову військову службу з 1 січня 2008 року.

Між тим міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО в ході виборчої кампанії неодноразово заявляв, що відмова від строкового призову з наступного року призведе до розвалу армії та дискредитації самої ідеї контрактної армії.