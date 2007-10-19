Україна закликала ООН визнати Голодомор актом геноциду
Це зробили вже 11 держав
Представник Міністерства закордонних справ України Петро ДОЦЕНКО закликав Організацію Об`єднаних Націй визнати Голодомор 1932-1933-х років актом геноциду українського народу.
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Центр новин ООН.
"ДОЦЕНКО вважає, що такий крок внесе важливий вклад у запобігання злочинам геноциду та інших злочинів проти людяності в майбутньому", - йдеться в повідомленні.
Виступаючи на сесії комітету, П.ДОЦЕНКО нагадав, що цього року відзначатимуться 60-ті роковини Конвенції про геноцид. Він зазначив, що жителі України стали жертвами такого злочину за 15 років до появи документа.
"Вибірково організований комуністичним тоталітарним режимом штучний голод або Голодомор в Україні 1932-1933 років привів до загибелі від 7 до 10 мільйонів безневинних чоловіків, жінок і дітей, що становило на той час 25% населення України", - цитує центр новин представника українського МЗС.
За оцінками деяких істориків, політично організований голод за рахунок конфіскації продовольства на початку 30-х років минулого століття забрав життя від 7 до 10 мільйонів жителів України, зокрема близько 4 мільйонів дітей.
Актом геноциду Голодомор в Україні визнали 11 держав.