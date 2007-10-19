Російські євреї розкритикували Ющенка за вшанування Шухевича

Єврейська община Росії розцінює посмертне присвоєння Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ звання Героя України одному з лідерів УПА Роману ШУХЕВИЧУ як провокаційну акцію, яка сприяє реабілітації злочинів нацистів проти людяності і ображає пам`ять жертв цих злочинів.

Як повідомляє IA REGNUM, про це йдеться у тексті заяви Федерації єврейських общин Росії у зв‘язку із присвоєнням Р. ШУХЕВИЧУ звання Героя України.

“В указі президента Віктора ЮЩЕНКА говориться, що ШУХЕВИЧ був нагороджений "за видатний особистий внесок в національно-визвольну боротьбу за свободу і незалежність України". Мабуть, президент України відносить до "особистого внеску в боротьбу за незалежність України" також вбивства євреїв і поляків, якими в масовому порядку займався ШУХЕВИЧ”, - ідеться в тексті заяви.

За інформацією ФЄОР, тільки у Львові 30 червня 1941 року батальйон "Нахтігаль" під командуванням майбутнього головнокомандуючого УПА Романа ШУХЕВИЧА взяв участь в масових вбивствах євреїв після взяття міста німецькими військами.

Федерація єврейських общин Росії вважає, що подібні політичні жести вкрай небезпечні і грають на руку тим, хто хоче переглянути історію Другої світової війни з позицій ревізіонізму. “Не можна ігнорувати і міжнародний аспект такої акції. Ми знаємо, що в цілій низці країн Європи зараз піднімають голову екстремістські сили, які хотіли б реабілітувати нацистську ідеологію. Ми знаємо, що тоталітарні режими, такі, як режим Ахмадінеджада в Ірані, одним з центральних мотивів своєї пропаганди зробили заперечення нацистських злочинів. У цій обстановці нагородження людини, що співпрацювала з нацистами і винна в геноциді, не може не привести до активізації таких деструктивних сил”, - йдеться в тексті заяви.

ФЄОР вважає, що керівництву України і особисто президентові Віктору ЮЩЕНКУ необхідно визнати цей акт помилковим і виступити із заявою про неприпустимість перегляду підсумків Другої світової війни.

Також російські євреї закликали російську і міжнародну громадськість дати відповідну моральну оцінку “факту нагородження на Україні посібників нацистів”.