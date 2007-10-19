В Санкт-Петербурзі 25 листопада пройде Марш незгодних

Марш незгодних, запланований коаліцією Інша Росія на 25 листопада, пройде в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомила в ніч на п’ятницю радіостанція Ехо Петербургу з посиланням на лідера регіонального відділення Об’єднаного цивільного фронту Ольгу КУРНОСОВУ, повідомляє Кореспондент.

На початку жовтня стало відомо, що два Марші незгодних повинні відбутися під гаслом “Росія без Путіна” в найбільших російських містах за тиждень до виборів у Держдуму.

Керівник ГУВС Санкт-Петербургу Владислав ПІОТРОВСЬКИЙ заявив, що співробітники його відомства під час Маршу будуть дотримувати правопорядку. "У нас гарні контакти, як з організаторами, так і з учасниками, тому я думаю, що все буде правильно", - зазначив В. ПІОТРОВСЬКИЙ.

Тим часом, на 3 листопада заплановано ще один захід петербурзької опозиції під назвою Акція цивільного опору, або Марш проти росту цін. Інформація про це надійшла від одного з його організаторів, лідера руху Народ Сергія ГУЛЯЄВА.

Перший петербурзький Марш незгодних, організований ним же, не був санкціонований владою й привів до численних затримань активістів. За різними оцінками, у березневому ході взяли участь від двох до десяти тисяч людей. Остання на сьогоднішній момент акція, яка відбулася в червні, обійшлася без подій.

Нагадаємо, останній Марш незгодних відбувся на центральному майдані Рязані в суботу, 30 червня.