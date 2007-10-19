В Україні вшанували видатного правозахисника Павла Григоренка

Днями в Україні з нагоди 100-річчня від дня народження видатного правозахисника Павла ГРИГОРЕНКА відбулися урочисті заходи по вшануванню його світлої пам‘яті.

Зокрема, як передає кореспондент УНІАН, в київському Будинку вчителя зібралися знайомі та родичі правозахисника. “Його стратегічне мислення відіграло велику роль у становленні радянського дисидентства”, - відзначив у своєму виступі член закордонного представництва Української Гельсінської Спілки Леонід ПЛЮЩ.

За словами директора видавництва “Смолоскип” Осипа ЗІНКЕВИЧА, П. ГРИГОРЕНКО вперше вказав на різницю між Московською та Українською Гельсінськими групами: якщо перша боролася за людські права, то друга до них додавала ще й національний компонент.

Напередодні в Сімферополі представники меджлісу кримськотатарського народу, Представництва Глави нашої держави в автономії і регіональної організації Народного Руху України поклали квіти до пам`ятника П. Григоренку. Під час церемонії було відслужено молебень. Промовці відзначали патріотизм і подвижницьку діяльність П. ГРИГОРЕНКА, завдяки якому проблема репресованих сталінським режимом кримських татар стала відомою міжнародній спільноті.

У жовтні минулого року Верховна Рада відмовилася відзначити 100-річчя від дня народження колишнього дисидента. За проект постанови, внесений депутатами п‘ятого скликання Мустафою ДЖЕМІЛЄВИМ, Левком ЛУК‘ЯНЕНКОМ та Ніною КАРПАЧОВОЮ, проголосували лише 193 депутати за необхідних 226. Зокрема, за проект постанови не голосували соціалісти, комуністи та фракція Партії регіонів.

Довідка. Петро ГРИГОРЕНКО народився 16 жовтня 1907 року, а помер у 1987 році. Він був активним захисником прав репресованого кримськотатарського народу, виступав на захист «Празької весни», на захист демонстрантів, що вийшли 26 серпня 1968 року на Червону площу в Москві з протестом проти вторгнення до тодішньої Чехословаччини, та інших інакодумців. У 1964 році за правозахисну діяльність його розжалували у рядові й позбавили усіх відзнак. Він зазнав арештів і примусового лікування в психіатричній лікарні. У 1977 році Григоренко виїхав до США й був позбавлений громадянства СРСР.