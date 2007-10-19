Вандали знищили державні символи України на горі Говерла

Євразійський Союз Молоді бере відповідальність за знищення державних символів України на горі Говерла.

Відповідна заява розміщена на сайті Євразійського Союзу Молоді.

«Силами окремого гірського підрозділу ЄСМ на горі Говерла спиляний і спаплюжений символ окупації України – Тризуб. Знищена гранітна дошка української сектантської церкви. Розбитий гранітний пам`ятний знак, присвячений т.з. «Конституції України». Замість символу українських колаборантів жовто-блакитного прапора над горою підняли прапор Євразійського Союзу Молоді. Гора Говерла перейменована в пік Сталіна», - повідомляється в повідомленні.

На сайті розміщені фотографії і відео, на яких вандали паплюжили державні символи України.

На початку жовтня Харківський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов Харківської обласної прокуратури щодо заборони діяльності Євразійської спілки молоді (ЄСМ) в Харківській області.

У липні цього року прокуратура звернулася до суду з вимогою заборонити діяльність ЄСМ на максимальний термін, передбачений законодавством (6 місяців). «Діяльність даної громадської організації носить екстремістський характер. Має націоналістичні заклики, закликає до насильницьких дій», – заявив представник прокуратури Володимир ІВАНОВ. Крім того, як відзначив В. ІВАНОВ, активісти ЄСМ звинувалися у справі про самоправний знос пам’ятника воїнам УПА в Харкові.

Нагадаємо, що у грудні 2006 року невідомі знесли пам’ятник воїнам УПА, встановлений в Молодіжному парку Харкова і закопали його в землю. У червні і липні 2007 р. слідче управління ГУ МВС у Харківській області пред’явило звинувачення в зносі пам’ятника двом активістам харківського відділення ЄСМ.