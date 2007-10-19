У Ковелі відкрили пам`ятник жертвам більшовицького терору

У Ковелі Волинської області біля Народного дому «Просвіта» відкрито Меморіальну стелу «Хрест пам`яті жертв більшовицького терору».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ковельського міськвиконкому, пам`ятник споруджено за кошти Волинського обласного благодійного фонду «Майбутнє Волині», який очолює Марія ХОТИНСЬКА. Скульптором та автором композиції є лучанка Ірина ДАЦЮК.

Право перерізати стрічку було надано міському голові Сергію КОШАРУКУ, голові волинського обласного благодійного фонду «Майбутнє Волині» Марії ХОТИНСЬКІЙ, племіннику розстріляного в`язня Ковельської тюрми, одному із засновників благодійного фонду «Майбутнє Волині» Дмитру ОМЕЛЯНЮКУ. Участь у мітингу взяла також Анастасія ПИЯНЗІНА - сестра окружного провідника ОУН-УПА Андрія Михалкевича.