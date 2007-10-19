МЗС та СБУ візьмуться за вандалів

МЗС України звернулося до Івано-Франківської облдержадміністрації для розслідування факту наруги над державними символами України на горі Говерла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам у Харкові міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК, повертаючись з російського Бєлгорода, де разом з міністром закордонних справ Росії Сергієм ЛАВРОВИМ брав участь у переговорах офіційних делегацій двох країн за участю керівників прикордонних областей.

“Ми відправили спеціально людей, щоб з’ясувати, чи це відповідає дійсності”, - повідомив він.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, «дурнів вистачає з обох боків, тому ми переконані, що якщо це відповідає дійсності, ми будемо вживати найрадикальніших заходів».

У той же час Служба безпеки України заявляє, що вживає усіх заходів із встановлення та розшуку осіб, які скоїли акт вандалізму на Говерлі.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, одразу після отримання повідомлень від громадян України із 6-ї ранку сьогоднішнього дня на місці працюють оперативно-слідчі групи Служби безпеки України, які у взаємодії із органами внутрішніх справ здійснюють усі передбачені законодавством України процесуальні дії та пошукові заходи.

СБУ на цей час встановила, що до скоєння злочину причетні представники незареєстрованої в Україні та забороненої українським судом організації «Євразійська спілка молоді». Одна з осіб – громадянин України, який обгрунтовано підозрюється в організації скоєння акту вандалізму на горі Говерла, на поточний момент перебуває на території Російської Федерації.

Співробітники СБУ разом із громадськими організаціями та органами влади Івано-Франківської та Закарпатської областей проводять на горі Говерла роботи з відновлення пошкоджених вандалами символів нашої держави.

Як повідомляв УНІАН, Євразійський союз молоді взяв на себе відповідальність за знищення державних символів України на горі Говерла. Відповідна заява розміщена на сайті ЄСМ. «Силами окремого гірського підрозділу ЄСМ на горі Говерла спиляний і спаплюжений символ окупації України – Тризуб. Знищена гранітна дошка української сектантської церкви. Розбитий гранітний пам`ятний знак, присвячений т.з. «Конституції України». Замість символу українських колаборантів жовто-блакитного прапора над горою підняли прапор Євразійського союзу молоді», - повідомляє сайт ЄСМ.

На сайті розміщені фотографії і відео, на яких вандали паплюжили державні символи України.