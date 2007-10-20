Партія регіонів готується до референдуму

Партія регіонів наполягає на проведенні референдуму щодо статусу російської мови та НАТО і вже передала документи по організації референдуму до Центральної виборчої комісії.

У заяві Партії регіонів, переданій агентству УНІАН прес-службою партії, наголошується, що вже зібрано 5 мільйонів підписів громадян України за проведення референдуму.

Партія регіонів нагадує, що хоче поцікавитись думкою громадян з питань існування двох державних мов – української та російської, обрання голів районних та обласних державних адміністрацій безпосередньо населенням та неучасті України у військових блоках.

”Цей референдум був ініційований Партією регіонів для отримання думки наших громадян із зазначених питань, оскільки вони є конституційними і не мають спільного бачення серед політиків України”, – наголошується в заяві.

У партії заявляють, що напередодні нового етапу внесення змін і доповнень до Конституції вони вважають за необхідне отримати від громадян відповіді на поставлені питання, щоб точніше сформулювати свою позицію під час роботи над Конституцією України.

”Ми вважаємо за необхідне продовження конституційної реформи, оскільки недосконалість Конституції в окремих позиціях є причиною багатьох політичних криз і непорозумінь у суспільстві. Серед питань, які вимагають вирішення, будуть і гострі питання, винесені на референдум. Політики повинні спиратися на думку людей. Тому під час майбутньої роботи ми хочемо точно знати позицію людей з питань, винесених на референдум”, - наголошується у заяві.

Партія регіонів заявляє, що продовжує роботу з організації референдуму. Зокрема, зібрані документи уже передані до ЦВК.

„При підготовці до референдуму Партія регіонів діятиме виключно відповідно до вимог і процедур, визначених законодавством України щодо проведення референдумів. Партія регіонів є відповідальною і послідовною політичною силою, яку підтримують мільйони громадян України. Ми захищаємо і будемо захищати інтереси громадян України всіма законними засобами”, - йдеться у заяві.