Франція розгляне законопроект про Голодомор 1932-1933 років
Ініціатива до 75-ї річниці Голодомору
Французька національна асамблея зареєструвала законопроект про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Про це повідомляє українська служба Бі-Бі-Сі, зазначивши, що якщо законодавча ініціатива швидко назбирає на свою підтримку100 підписів, пропозицію буде розглянуто в найближчі терміни.
Законопроект про визнання українського геноциду запропонований депутатом від Півночі Крістіаном ВАНЕТОМ. Торік він також виступив з аналогічною законодавчою ініціативою, але через підготовку до парламентських виборів, які відбулися у Франції в червні цього року, проект не встигли розглянути. Нинішня законодавча ініціатива приурочена до 75-ї річниці Голодомору. Французький депутат правої політичної орієнтації вважає, що усі геноцидні злочини, скоєні упродовж ХХ століття, мусять бути офіційно засудженими.
За два дні, що минули з моменту реєстрації проекту, документ здобув близько двох десятків прихильників.