СБУ встановила осіб, які вчинили наругу на Говерлі

Служба безпеки України встановила осіб, які вчинили наругу над державною символікою України на горі Говерла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, це троє молодиків, які належать до забороненої в Україні організації Євразійський союз молоді.

Як зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, перший з них Леонід САВІН (1974 р.н.) громадянин України, який з березня цього року постійно проживає у Москві і є одним із провідних активістів вказаної структури, відповідальним за функціонування веб-сайту ЕСМ. Другий - Олександр БОВДУНОВ (1986 р.н.), громадянин Росії, і третій - Валерій МАНТРОВ (1988 р.н.) також громадянин РФ.

Крім того, СБУ отримано матеріали, які свідчать, що виконання цього ганебного вчинку координували з території Росії керівники ЕСМ Павло ЗАРІФУЛІН та Олександр ДУГІН, яким з червня минулого року на 5 років заборонено в’їзд до України.

Як зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, встановлено, що 12 жовтня Л.САВІН, О.БОВДУНОВ і В.МАНТРОВ прибули в Україну спочатку до Сум та Києва, а в подальшому поїхали до підніжжя гори Говерла та здійснили сходження на неї.

Після підйому на вершину вказані особи за допомогою принесених із собою інструментів імітували спилювання деталей конструкції у вигляді малого герба України та нанесли фарбою на пам’ятний знак Конституції України емблему організації, до якої вони належать. Прапора України на той час на флагштоку не було, а тому інформація, розповсюджена ЕСМ про те, що члени цієї організації зняли прапор, не відповідає дійсності.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, зловмисники зняли свої дії на камеру мобільного телефону і зробили ряд фотознімків на Говерлі, та потягом залишили територію України. Ввечері 17 жовтня Л.САВІН змонтував знімки, додавши зображення розбитих гранітних плит, пошкоджених металевих частин тощо, і 18 жовтня розмістив їх на веб-сайті ЕСМ разом з відеороликом, на якому імітується перепилювання тризубу (насправді ця деталь флагштоку знімається). Наявні у розпорядженні СБУ матеріали свідчать про те, що вище вказані дії зазначених осіб були заздалегідь сплановані на території Росії. Разом з тим встановлено, що фотографії, на яких зображено спилювання тризубу, розбивання плити та пошкодження іншої атрибутики, є сфабрикованими, про що свідчать висновки оперативно-слідчої групи.

Як підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, на даний час державні символи та пам’ятний знак Конституції України, розташовані на горі Говерла, перебувають у первинному стані.

Сьогодні, 20 жовтня, СБУ направила до Генпрокуратури України зібрані матеріали перевірки для прийняття відповідного рішення. Також СБУ поінформувала про злочинні дії іноземців Міністерство закордонних справ України.

Водночас В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що вказана організація не є активною в Україні, а з двома її прихильниками, які мешкають у Харкові, і трьома, які мешкають в Криму, співробітники СБУ проводять профілактичну роботу, спрямовану на упередження в подальшому можливих протиправних дій. Крім того, як зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, СБУ перевіряє «дуже серйозну інформацію про причетність екстремістів ЕСМ до підпалу будинку рабина в Ужгороді та вчиненні актів вандалізму на українських кладовищах». При цьому він ще раз зауважив, що «з’явилась дуже важлива інформація», яка може допомогти МВС вийти на тих осіб, які скоїли ці злочини.

Відповідаючи на одне із питань журналістів, В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що «на наш погляд, зібрані матеріали свідчать про достатність можливості кримінального переслідування «осіб, що вчинили наругу над українською символікою», а також вирішення питання щодо їх передачі в подальшому українським правоохоронцям.

Також В.НАЛИВАЙЧЕНКО висловив впевненість, що російська сторона відповідним чином відреагує і допоможе українським правоохоронцям.