Презентація проектів міжнародного технічного співробітництва в рамках урядово-донорської підгрупи ”Права людини та гендерна рівність”

22 жовтня - 15-00 - Відбудеться презентація проектів міжнародного технічного співробітництва в рамках урядово-донорської підгрупи "Права людини та гендерна рівність" (Міністерство юстиції, пров. Рильський, 10). Потрібна акредитація. Телефони: 8 (044) 271-17-93; 271-17-60.

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