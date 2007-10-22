Єврокомісія хоче, щоб Росія запросила спостерігачів ОБСЄ на вибори

Європейська комісія сподівається, що Російська Федерація запросить спостерігачів ОБСЄ на парламентські вибори, які мають відбутися 2 грудня 2007 року.

Про це УНІАН повідомило джерело в Єврокомісії.

“На жаль, поки немає інформації щодо запрошення місії ОБСЄ, але ми сподіваємось, що Росія зробить це найближчим часом”, - сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що Росія неодноразово підтверджувала готовність виконати свої міжнародні зобов’язання щодо проведення чесних і демократичних виборів.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні Центральна виборча комісія Росії зареєструвала 5 політичних партій з 14-ти, що подали документи на реєстрацію. ЦВК Росії, зокрема, зареєстрував Комуністичну партію Росії, Ліберально-демократичну партію, партію “Патріоти Росії”, партію “Союз правих сил” та партію “Справедлива Росія: Батьківщина/пенсіонери/життя”.