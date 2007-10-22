Баррозу вітає демократичні вибори в Польщі та їх переможця Туска

Президент Європейської комісії Жозе БАРРОЗУ вітає демократично проведені парламентські вибори в Польщі та переможця цих виборів, лідера партії “Громадянська платформа” Дональда ТУСКА.

Про це йдеться в коментарі Ж.БАРРОЗУ, переданому УНІАН.

“Я віддаю належне демократичному процесу в Польщі. Я вітаю Д.ТУСКА з його успіхом на виборах”, - зазначається у коментарі.

Ж.БАРРОЗУ також підкреслив важливість внеску Польщі в розвиток ЄС та європейського духу польського народу.

“Я переконаний у плідній співпраці з новим польським урядом”, - зазначає Президент Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними результатів дострокових парламентських виборів, що відбулися у Польщі 21 жовтня, лідирує опозиційна ліберальна партія “Громадянська платформа”, яку очолює Д.ТУСК. Голова правлячої нині партії “Право і справедливість” Ярослав КАЧИНСЬКІЙ визнав свою поразку на виборах і привітав Д.ТУСКА з перемогою.