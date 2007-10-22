Ющенка просять відправити у відставку харківську владу

Керівник Харківської філії Міжнародного благодійного фонду національної пам’яті України, голова обласної організації Української народної партії Василь ТРЕТЕЦЬКИЙ звернувся до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням ініціювати відставку влади Харкова та міської ради за протидію процесу вшанування жертв Голодомору в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у відкритому листі В.ТРЕТЕЦЬКОГО напередодні поїздки В.ЮЩЕНКА до Харкова, який буде присвячено вшануванню пам’яті жертв Голодомору.

В.ТРЕТЕЦЬКИЙ наголошує, що «йдеться, насамперед, про відновлення історичної справедливості та захист національної гідності українського народу, який, на жаль, і досі, на 17 році незалежності, не може почувати себе повноцінним господарем на своїй землі. І проблема не тільки в тому, що із часу здобуття Україною незалежності ті, хто її виборювали і знають їй справжню ціну, ніколи не мали у своїй державі повноцінної влади. А ще й у тому, що дуже часто ця влада опинялася в руках недалеких, байдужих до національних інтересів людей, а то й у руках відвертих негідників, які вороже ставляться до України і всього українського».

«Українська громада Харкова, - зазначає В.ТРЕТЕЦЬКИЙ, - особливо гостро відчуває цю проблему, бо фактично ніколи не мала союзника в особі міської влади і її керівників». На його думку, «не має вона їх і сьогодні, про що свідчить цинічна позиція керівництва Харківської міської ради щодо належного вшанування у Харкові пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років та перейменування вулиць міста, які ще й досі носять імена організаторів і виконавців цього злочину».

За його словами, «16 лютого 2007 р. Оргкомітет з підготовки та вшанування пам’яті жертв Голодомору при Харківській облдержадміністрації офіційно звернувся до Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА та депутатів міськради з клопотанням про виділення землі у Молодіжному парку міста для будівництва тут Меморіального комплексу жертвам Голодомору. Адже саме тут були виявлені масові поховання жертв Голодомору і саме тут їм було встановлено перший в Україні пам’ятний Хрест. Незважаючи на це, міська влада, яка на кожній сесії роздає десятки гектарів землі, відмовилася виділяти в Молодіжному парку землю для будівництва Меморіалу жертвам Голодомору, запропонувавши збудувати його на території області, яка, за словами одного з чиновників міськради, «більше потерпала від цієї трагедії».

«Таку позицію керівництва Харківської міськради, - заявляє В.ТРЕТЕЦЬКИЙ, - ми розцінюємо як відверту зневагу до української історії й мільйонів заморених голодом громадян, як намагання применшити масштаби Голодомору і роль столиці радянської України, що на той час знаходилася у Харкові. І це в той час, коли в державі діє Закон «Про голодомор 1932-33 років в Україні», Укази Президента України, а 12 країн світу визнали Голодомор 32-33-го років актом геноциду проти українців».

В.ТРЕТЕЦЬКИЙ висловлює обурення і позицією керівництва Харківської облради, «з вини якого, - як він стверджує, - на Харківщині досі не ухвалено обласну Програму із вшанування пам’яті жертв Голодоморів та політичних репресій. Така програма була розроблена Харківською обласною державною адміністрацією, але вона так і не була розглянута обласною радою, внаслідок чого заблоковано фінансування ряду важливих заходів, пов’язаних із відзначенням на Харківщині 75-их роковин Голодомору».

Автор листа не сумнівається, що “керівництво Харківської міської та обласної рад, які очолюють представники Партії регіонів, свідомо блокує ініціативи патріотичної громадськості та Укази Президента України, спрямовані на гідне вшанування жертв Голодомору та відродження історичної пам’яті українського народу», і вважає, що «такі дії заслуговують на жорстку оцінку з боку Президента України аж до ініціювання відставки керівників Харківської міської і Харківської обласної рад та розпуску очолюваних ними органів місцевого самоврядування».

У зв’язку з цим, та «для безперешкодного виконання на території Харкова та Харківської області Указу Президента «Про заходи у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні» В.ТРЕТЕЦЬКИЙ просить В.ЮЩЕНКА «видати спеціальний указ, яким передбачити спорудження у Молодіжному парку Харкова Меморіального комплексу жертв Голодоморів і політичних репресій та оголошення цього парку меморіальною зоною, вільною від торговельних та розважальних закладів».

В.ТРЕТЕЦЬКИЙ також просить Президента ініціювати перед Верховною Радою України нового скликання ухвалення закону про ліквідацію на території сіл, селищ і міст України символів тоталітарного режиму та перейменування топонімічних назв, що уособлюють в собі тоталітарну епоху.

В.ТРЕТЕЦЬКИЙ висловлює переконання, що «тільки спільними зусиллями влади і громадськості вдасться відновити на своїй землі історичну справедливість, відстояти національну гідність українського народу та його право на власне майбутнє».