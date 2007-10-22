Завершується акредитація на початок нового навчального року у першій у світі Жіночій школі НАТО, зініційованій Центром прав людини "Древо життя", Харківською обласною державною адміністрацією та Харківською жіночою організацією "Крона" та підтриманий Центром інформації і документації НАТО в Україні та Міжнародним фондом "Відродження". Робота триватиме 26-28 жовтня. Телефони: (057) 343-07-07, 8-066-84-35-444e-mail: life_tree@vil.com.ua.