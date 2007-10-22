Круглий стіл на тему: «Білі плями української історії».

24 жовтня 10-00 - У прес-центрі Першого Національного відбудеться круглий стіл на тему: «Білі плями української історії». Учасники: Валерій Солдатенков, зав.відділу етноісторичних досліджень, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ; Олексій Сокирко, КНУ ім.Т.Шевченка; Владислав Гринвич, старший науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ; Юрій Шаповал, керівник Центру історичної політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ; Василь Овсієнко - публіцист, «Харківська правозахисна група»; Олександр Рубльов - Інститут історії України НАНУ; Віктор Небоженко - політолог, керівник компанії «Український барометр»; Віталій Нахманович - зав. відділу Музею історії м. Києва та ін. (вул.Мельникова, 42). Потрібна акредитація. Телефони 489-30-97, (044) 481-08-40, (044) 482-05-18, 8066- 147-96-29.

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