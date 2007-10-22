Круглий стіл на тему: «Білі плями української історії».

17:23, 22 жовтня 2007
Права людини
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24 жовтня 10-00 - У прес-центрі Першого Національного відбудеться круглий стіл на тему:  «Білі плями української історії». Учасники: Валерій Солдатенков, зав.відділу етноісторичних досліджень, Інститут   політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ; Олексій Сокирко, КНУ ім.Т.Шевченка; Владислав Гринвич, старший науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ; Юрій Шаповал, керівник Центру історичної політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ; Василь Овсієнко - публіцист,  «Харківська правозахисна група»; Олександр Рубльов - Інститут історії України НАНУ; Віктор Небоженко - політолог, керівник компанії «Український барометр»;  Віталій Нахманович -  зав. відділу Музею історії м. Києва та ін. (вул.Мельникова, 42).  Потрібна акредитація. Телефони  489-30-97, (044) 481-08-40, (044) 482-05-18, 8066-   147-96-29.

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