Віра Стремковська: Мене весь час тримають на короткому повідку

Віра Стремковська є визнаним білоруським юристом з питань цивільного права. Будучи членом Асоціації юристів Мінська, вона захищала добре відомих членів опозиції. Завдяки своїй правозахисній роботі Віра Стремковська стала авторитетом на міжнародній арені. Як президент НДО “Центр прав людини”, вона отримала у 1999 році річну нагороду від Американської асоціації юристів за захист прав людини в Білорусі. У цьому ж році Віра Стремковська отримала міжнародну нагороду у справах прав людини від Асоціації німецьких суддів, а також була запрошена в Білий дім на той час першою леді Хіларі Клінтон. Вона є членом Спілки письменників Білорусі і опублікувала три книжки поезій та оповідань. Перебуваючи у Києві на самміті жінок-лідерів “Живі голоси Євразії: Глобальне партнерство”, Стремковська дала інтерв’ю УНІАН.

Розкажіть, будь ласка, як ви прийшли у правозахисний рух?

Після того, як Білорусь об‘явила себе незалежною державою в 1991 році і була прийнята білоруська Конституція в 1994-му, у нас почалися зміни, які стосувалися проявів інакодумства. Після проведення референдуму та обрання першого президента було багато людей, які не погоджувалися з існуючим станом речей: про мову, про прапор, про смертну кару. І такі люди притягувалися до суду. Як представник Amnesty International я виступала проти смертної кари. Я була відома як адвокат, який займав активну життєву позицію, і – звичайно ж – вступила до Гельсінської спілки. Тут почалися мої перші кроки, які я зробила як адвокат-правозахисник, захищаючи Василя Старовойтова – голову колгоспу “Світанок”, тричі героя Радянського Союзу, якого засудили на два роки за нібито економічні злочини. Тут варто зазначити, що в нас на той момент політичних злочинів у Кримінальному кодексі не було. Усі розуміли, що насправді це – розправа з інакодумством. Це було першою гучною справою такого роду в Білорусі.

З цього моменту Ви почали поділяти моральні засади своїх підопічних?

Мені треба спозиціонувати себе морально: чи розділяю я цінності свого підопічного, чи просто виступаю як адвокат? Таким чином я стала більше уваги приділяти політичним процесам, які відбуваються в нашій державі, і поступово почала вести найбільш гучні кримінальні справи з “політичним підґрунтям”. Я захищала не тільки білорусів, але і громадян інших країн, які знаходилися у нас, в тому числі журналістів з Росії та Грузії, колишніх польського та латвійського послів, одного з кандидатів в президенти Білорусі. Я прекрасно розумію, що життєва позиція цих людей близька мені, що в нашій країні нема незалежної адвокатури (приватна адвокатура була ліквідована в 1997 році), мало хто з адвокатів погодиться “підставляти” себе в таких процесах.

Як неважко здогадатися, за таке “підставляння” держава “платила” щедро...

Проти мене свого часу було порушено три кримінальні справи, які потім були закриті через відсутність складу злочину. По ще одній із справ мене змусили продати машину і заплатити 600 доларів за те, що я нібито образила слідчих, запитавши, де 40 пляшок коньяку, які вони забрали у мого клієнта під час обшуку. Вони весь час тримають мене на короткому повідку і показують, що якщо я зайду трохи далі, то події, які вже зі мною відбувалися, можуть бути доведені до кінця.

Які справи Ви б назвали своїм найбільшим успіхом і найбільшою невдачею?

Мій найбільший успіх ще попереду. А прикро те, що ці всі справи, якими я займалася, існували і існують досі, і по ним найчастіше все одно виносяться несправедливі рішення.

У чому Ви тоді вбачаєте суспільну значимість своєї роботи?

Через мої скарги і клопотання, через публічний розголос я маю можливість донести те, що відбувається. Мої перемоги заключаються в тому, що люди, хоч і йдуть у в‘язницю, проте отримують менші строки ув‘язнення.

Ви згадали, що були представником Міжнародної Амністії, організації, яка серед усього іншого бореться проти смертної кари. Однак Білорусь досі залишається чи не єдиною країною в Європі, де смертна кара узаконена...

На жаль, влада тут не погоджується з думкою громадськості, з необхідністю скасувати смертну кару, хоча зараз її застосовують менше. Ми добилися мораторію на смертну кару. Це питання розглядав Конституційний суд, у тому числі за ініціативою громадськості.

В яку сторону, на Ваш погляд, змінилася ситуація з правами людини в Білорусі за останній рік?

Дивлячись, з якої точки зору підходити. З однієї сторони, приймаються закони, котрі нібито покращують становище жінок, дітей. Але з іншої сторони реальна реалізація прав людини неможлива за відсутності незалежної судової системи, балансу гілок влади, при відсутності демократії в суспільстві. А все це за останній рік погіршилося. Для мене як для адвоката очевидно, що білоруська судова система існує поза полем захисту прав людини.

В чому шукаєте розраду у час, вільний від юридичних баталій?

Я пишу вірші, оповідання. У мене вже є три книги і скоро вийде четверта. Для мене це – спосіб катапультування, можливість підтримувати себе і відчувати життя з іншої сторони.

Світлана Чорна