100 житомирських підприємців провели акцію протесту

У Житомирі громадська організація "Житомир - наше рідне місто" провела акцію протесту проти заборони приватної торгівлі на вулиці Московській.

Про це УНІАН повідомила активіст цієї організації Олена ТУМАНЕВИЧ під час акції протесту, у якій взяли участь близько 100 підприємців.

"Наразі заборонено рух транспорту по вул. Московській, а сьогодні уночі правоохоронці та працівники міських комунальних служб демонтували кілька десятків яток приватних підприємців на цій вулиці", - повідомила О.ТУМАНЕВИЧ.

За її словами, "це була справжнісінька облава".

На вулиці Московській у Житомирі міська влада планує зробити зону відпочинку, однак проти цього проекту виступають власники торговельних яток. Вони вже тричі проводили у Житомирі акції протесту і для захисту своїх прав навіть заснували громадську організацію "Житомир - наше рідне місто". Міська влада пропонує підприємцям перейти торгувати на вулицю Домбровського, однак вони не погоджуються.

Водночас, за даними правоохоронців, на виконання рішення міськвиконкому від 03.11.2006 р. №812 про звільнення вул. Московської від об’єктів дрібнороздрібної торгівлі комунальники розпочали відповідні роботи, а вказану ділянку було огороджено і перекрито рух транспорту.

"Проте виконавці зіштовхнулися з протистоянням з боку групи осіб, які, несподівано з’явившись на огородженій ділянці, з брутальною лайкою почали активно перешкоджати веденню запланованих робіт. За таких обставин виконавці змушені були повідомити до міліції про порушення громадського порядку. На місце події прибули наряди патрульно-постової служби та УДАІ УМВС, які затримали п’ятьох найактивніших порушників порядку та доставили їх до Житомирського міськвідділу міліції", - стверджують правоохоронці.

Сьогодні на прес-конференції у прес-центрі Житомирської міськради ситуацію прокоментувала мер Житомира Віра ШЕЛУДЧЕНКО, яка підтвердила намір міської влади облаштувати Московську і продемонструвала журналістам план благоустрою цієї вулиці.